DR1: derby Cabiate-Rovello, Inverigo cerca il colpo con la Civatese

Si apre questa sera il 3° turno del campionato lombardo di DR1, Divisione Regionale 1, nel girone Est C stasera fari puntati sul derby Cabiate-Rovello Porro.

DR1, via col derby e il colpo dell'Inverigo

Attenzione al derby, sì, ma anche sull'impegno esterno de Il Gigante Inverigo ospite della Civatese. Una gara su cui i lariani puntano forte per provare a muovere la classifica dopo due ko in volata, come ha ammesso il vicecoach Alessandro Ciceri: "Soprattutto nell'ultima partita persa con Nibionno per quanto espresso sul campo avremmo meritato di più. Abbiamo pagato qualche episodio e un pç di inesperienza ma la squadra c'è e si allena bene. Ecco perché siamo convinti che possiamo andare sul campo della Civatese per giocarcela a viso aperto".

Le Bocce Erba-Indipendente Appiano, altro giro in DR1

Domenica 13 invece il match clou sarà un altro derby nostrano quello a Erba dove i padroni di casa de Le Bocce, rilanciati dal primo successo stagionale, riceveranno l'Indipendente Appiano Gentile che ancora a secco e incompleta potrà puntare sul rientro di Federico Castelli.

Il programma del 3° turno d'andata girone Est C

Venerdì 11 ottobre ore 21.30 Civatese-Inverigo, Cabiate-Rovello Porro, Binzago-Paderno, Calolziocorte-Nibionno; sabato 12 Morbegno-Cusano; domenica 13 ore 18 Le Bocce Erba-Appiano Gentile, Sondrio-Villasanta.

La classifica girone Est C

Calolziocorte, Binzago, Paderno Dugnano, Nibionno, Villasanta 4; Morbegno, Rovello Porro, Le Bocce Erba, Sondrio 2; Inverigo, Appiano Gentile, Cabiate, Civatese, Cusano Milanino 0.