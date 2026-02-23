DR1: amaro per Cabiate, Erba e Rovello Porro a segno negli anticipi

Si è chiuso con il posticipo perso da Cabiate sul campo del Nibionno un 7° turno di ritorno davvero importante nel girone B del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Dolce e amaro in DR1

Soprattutto per Le Bocce Erba che non solo ha messo a segno il colpaccio sul campo di Binzago ma ha anche approfittato del ko della capolista Villasanta per farsi sotto a – 2 dalla vetta come ammette coach Corrado Bocciarelli: “Rispetto al match perso all’andata a Binzago abbiamo giocato per 40′ e questa volta l’approccio è stato davvero importante. E’ stata la partita che mi aspettavo tra due ottime difese e quindi il punteggio è stato basso in una sfida equilibrata e intensa. Per noi importante l’apporto dalla panchina con i cambi che ci hanno permesso di restare sempre sul pezzo e mantenere la stessa intensità. Bel colpo davvero anche alla luce del passo falso di Villasanta ma ora andiamo avanti così e pensiamo alla prossima con Varedo”. Bene anche Rovello Porro che in casa ha domato il Sondrio rispettando il pronostico.

I tabellini lariani

Basket Rovello – Sportiva Sondrio 78-63

Parziali 20-18, 39-34, 59-48

Basket Rovello: Caccia Luca 18, Figini Leonardo 14, Bosa Andrea 9, Borsani Riccardo 6, Canton Marcello 6, Jacopo Tomaselli 6, Rebussi Pietro 5, Donegà Luca 5, Losa Riccardo 4, Castiglioni Filippo 3, Riccardo Salvato 2 All. Monti.

Sportiva Sondrio: Gregorio Spinelli 15, Daniele Marchesi 11, Andrea Della Bosca 9, Sebastiano Lo Verso 8, Matteo Bertini 6, Tommaso Motalli 6, Stefano Monaco 5, Gioele Leoncelli 3, Francesco Bonfadini, Guglielmo Spinelli, Riccardo Pini, Francesco Di Giacomo Russo. All. Testa.

POB Binzago – Le Bocce Erba 66-69

Parziali 18-14, 30-27, 53-47

POB Binzago: Marco Ruzzon 14, Edoardo Villantieri 12, Stefano Cipolla 11, Massimo Barbisan 10, Sebastiano Motta 9, Federico Caglio 4, Federico Marchetti 2, Federico Sironi 2, Samuele Ghirardi 2, Mattia Martin , Andrea Nobili , Riccardo Meli n.e. All. Luca Rossini.

Erba: Alessandro Allevi 17, Stefano Cagnazzo 11, Fabio Caviezel 11, Francesco Caimi 10, Alex Clerici 7, Carlo Brambilla 5, Francesco Stillo 5, Gianluca Corti 3, Andrea Ratti, Francesco Baruffini, Giorgio Sivaglieri. All. Corrado Bocciarelli.

Basket Nibionno – Pall. Cabiate 79-74

Parziali 19-19, 38-41, 55-60

Basket Nibionno: Nicolò Carcano 21, Stefano Combi 16, Davide Brambilla 12, Andrea Corbetta 9, Andrea Di Marco 8, Simone Mariani 5, Leonardo Longoni 4, Samuele Colombo 2, Marcucci 2, Diego Terraneo, Manuel Recalcati n.e. All. Mazzoleni

Pall. Cabiate: Daniele Pessina 19, Riccardo Gromero 12, Angelo Bassi 10, Loris Dascola 9, Alessandro Borghesi 8, Pietro Strambini 6, Matteo Veggetti 6, Davide Passero 4, Andrea De Piccoli, Davide Busnelli n.e. All. Colombo.

I risultati del 7° turno di ritorno girone B

Civatese-Agrate 66-73, Binzago-Erba 66-69, Rovello-Sondrio 78-63, Morbegno-Vimercate 61-73, domenica 22 Varedo-FL Monza 78-75, Lecco-Villasanta 70-68, Nibionno-Cabiate 79-74.

La classifica del girone B, DR1

Villasanta 34; Le Bocce Erba 32; Binzago, Agrate 30; Vimercate 26; Lecco 24; Rovello Porro 22; Monza 18; Cabiate, Civatese 16; Nibionno, Varedo 14; Morbegno, Sondrio 2.

Il cartellone dell’8° turno di ritorno girone B

Venerdì 27/2 Agrate-FL Monza, ore 21.30 Cabiate-Civatese, Vimercate-Binzago, domenica 1 marzo Sondrio-Lecco, ore 18 Villasanta-Rovello Porro, Erba-Varedo, Nibionno-Morbegno.