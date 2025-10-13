DR1: domenica da leoni per Erba, travolge Sondrio e si conferma in vetta

Domenica da leoni per Le Bocce Erba: ha chiuso il 3° turno d’andata del girone B di DR1, Divisione Regionale 1, travolgendo in casa il Sondrio e confermando primato e imbattibilità.

Che gioco in DR1

Ieri, domenica 12 ottobre, una nuova prova di forza per la squadra diretta da coach Corrado Bocciarelli che non ha fatto sconti al team dell’amico e collega Cristian Testa. All’orizzonte per Erba il primo derby stagionale di venerdì prossimo a Cabiate contro la squadra locale incappata nel secondo ko di fila. Primo successo stagionale invece per Rovello Porro che si è sbloccato e alla grande nell’anticipo casalingo contro il Vimercate.

I tabellini delle lariane

Erba – Sportiva Sondrio 71 – 45 Parziali 24-9, 39-15, 55-33

Casa Della Gioventù Erba: Baruffini Francesco 15, Brambilla Carlo 11, Ratti Andrea 9, Caviezel Fabio 7, Marcolongo Francesco 6, Caimi Francesco 5, Spreafico Marco 5, Allevi Alessandro 4, Sivaglieri Giorgio 3, Clerici Alex 2, Diobono Diego 2, Stillo Francesco 2, All. Bocciarelli .

Sportiva Sondrio: Motalli Mattia 10, Monaco Stefano 9, Negri Matteo 9, Lo Verso Sebastiano 5, Spinelli Gregorio 5, Bonfadini Francesco 5, Spinelli Guglielmo 2, Della Bosca Andrea, Leoncelli Gioele, Moroni Mattia, Parolo Roberto, Di Giacomo Russo Fsco. All. Testa

Agrate Brianza – Pall. Cabiate 78 – 65 Parziali 20-25, 34-43, 51-49

Agrate Brianza: Farinatti Luca 21, Gueye Malick 15, Cala Mathias 11, Catalfamo Ivan 10, Grassi Andrea 9, Meroni Aron 6, Moretti Mattia 4, Calloni Pietro 2, Brambilla Andrea, Di Bari Giovanni, Fratesi Matteo, Colomba Stefano ne, All. Decio.

Pall. Cabiate: Bassi Angelo 20, Gromero Riccardo 9, Terraneo Mattia 9, Passero Davide 6, Strambini Pietro 6, Pessina Daniele 5, Borghesi Alessandro 4, Dascola Loris 4, Veggetti Matteo 2, Appennini Luca, Migliori R., Minotti P. All. Borghetti

Rovello – DI.PO. Vimercate 78 – 48 Parziali 18-12, 38-23, 63-40

Basket Rovello: Caccia Luca 16, Castiglioni Filippo 14, Tomaselli Jacopo 14, Bosa Andrea 12, Figini Leonardo 9, Canton Marcello 6, Borsani Ticcardo 4, Losa Riccardo 2, Salvato Riccardo 1, Donegà Luca. All. Monti.

DI.PO. Vimercate: Bazzo Federico 16, Sala Nicholas 7, Sedazzari Iacopo 7, Formenti Mattia 4, Maconi Filippo 4, Mosca Federico 3, Panella Marco 3, Colombo Andrea 2, Sala Alberto 2, Barazzetta Luca, Sterle Davide, Folcio. All. Moschini

Il cartellone del 3° turno d’andata girone B

Venerdì 10 FL Monza-Villasanta 62-75, ore 21.15 Agrate-Cabiate 78-65, Rovello Porro-Vimercate 78-48, Civatese-Binzago 55-62, domenica 12 Le Bocce Erba-Sondrio 71-45, Lecco-Morbegno75-50, Nibionno-Varedo 100-66.

Classifica del girone B

Le Bocce Erba, Binzago 6; Vimercate, Agrate Brianza, Villasanta, Nibionno , Lecco, Varedo 4; Cabiate, Civatese, Rovello Porro 2; Morbegno, Sondrio, FL Monza.

Il cartellone del 4° turno d’andata girone B

Venerdì 17 FL Monza-Morbegno, Vimercate-Lecco, ore 21.30 Rovello-Civatese ore 21.30 Cabiate-Erba, Varedo-Binzago, domenica 19 Sondrio-Agrate, Villasanta-Nibionno.