DR1: Erba vince il big match a Villasanta e si prende il primato

Domenica da leoni per Le Bocce Erba: si aggiudica il big match decisione in DR1, Divisione Regionale 1.

Erba, il primato in DR1

Ieri, domenica 22 marzo, Le Bocce Erba non ha solo ha vinto il big match d’alta quota sbancando il campo del Villasanta, ma ha ribaltato a suo favore i confronti diretti ed ora si è presa anche il primato nel girone B di DR1 quando mancano solo due turni al termine della regular season. Come era nelle previsioni sfida molto combattuta ed equilibrata che si è risolta solo nel finale quando Marco Spreafico e compagni hanno piazzato la zampata vincente. Niente da fare invece per le altre due portacolori lariane: Cabiate ha perso in casa dopo un overtime contro Lecco mentre Rovello Porro si è arreso a domicilio contro il Monza.

I tabellini della squadre lariane

Villasanta – Le Bocce Erba 76-79 Parziali 20-22, 40-40, 61-60

Italcontrol Team 86 Villasanta: Michele Leggiero 21, Simone Casati 18, Alessandro Carota 15, Edoardo Chirico 14, Giorgio Carpineti 4, Giulio Pirotta 4, Leonardo Buzzi, Marco Palombi, Stefano Pirotta ne, Giuseppe Renzi, Jacopo Bucci. All. Favalessa.

Erba: Gianluca Corti 13, Alex Clerici 12, Stefano Cagnazzo 12, Carlo Brambilla 9, Giorgio Sivaglieri 9, Fabio Caviezel 8, Andrea Ratti 6, Francesco Stillo 5, Marco Spreafico 4, Francesco Caimi 1, Francesco Baruffini, Federico Maspero n.e. All. Bocciarelli

Pall. Cabiate – Basket Lecco 71-80 Parziali 12-27, 34-32, 46-44, 63-63, D1ts

Pall. Cabiate: Daniele Pessina 18, Angelo Bassi 17, Alessandro Borghesi 8, Matteo Veggetti 7, Pietro Strambini 6, Loris Dascola 5, Riccardo Gromero 5, Davide Passero 5, Tommaso Sironi ne, Andrea De Piccoli, Davide Busnelli ne, Mattia Cattaneo n.e. All. Colombo.

Basket Lecco: Francesco Castagna 18, Giacomo Marrazzo 14, Leonardo Radice 13, Pavle Tomic 13, Gregorij Yakimovsky 11, Filippo Tentori 9, Luca Ferrari 2, Walter Grillo, Pietro Moscatelli, Sergej Puzovic ne, Andrea William Galbiati ne, Lorenzo Cherubini ne.

Basket Rovello – Forti e Liberi Monza 1878 60-68 Parziali 19-16, 32-40, 44-55

Basket Rovello: Figini Leonardo 17, Bosa Andrea 8, Borsani Riccardo 8, Jacopo Tomaselli 7, Donegà Luca 6, Caccia Luca 6, Castiglioni Filippo 4, Canton Marcello 4, Rebussi Pietro n.e., Francesco Marcolongo, Davide Marzorati ne. All. Monti Alessandro.

Forti e Liberi Monza 1878: Seth Goodman 19, Emanuele Pagani 19, Guido Beretta 17, Jacopo Grazzi 8, Gabriele Cocchi 2, Alessio Dascola 2, Lorenzo Brunetti 1, Daniele Dallavalle ne, Daniele De Feo ne, Manuele Gallucci, Francesco Laratta ne, Leonardo Faustini ne. All. Castagna.

I risultati dell’11° turno di ritorno girone B

Venerdì 20 Agrate-Nibionno 109-67, Cabiate-Lecco 71-80, Rovello Porro-FL Monza 60-68, Vimercate-Civatese 80-70, domenica 22 ore 18 Villasanta-Erba 76-79, Sondrio-Binzago 46-60, Varedo-Morbegno .

La classifica del girone B, DR1

Le Bocce Erba, Villasanta 38; Agrate 36; Vimercate 34; Binzago, Lecco 32; Rovello Porro 24; Monza 22; Cabiate, Civatese 20; Nibionno 18; Varedo 14; Sondrio 4; Morbegno 2.

Il cartellone del 12° turno di ritorno girone B

Mercoledì 25 Civatese -Lecco, Venerdì 27 FL Monza-Binzago, Agrate-Varedo, ore 21.30 Cabiate-Rovello Porro, Vimercate-Sondrio, sabato 28 Morbegno-Villasanta, ore 18 Erba-Nibionno.