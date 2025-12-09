DR1: doppia beffa domenicale in volata per Erba e Cabiate, ko all’overtime 

I posticipi domenicali dell’11° turno del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, sono stati davvero amari per le due portacolori lariane.

Postici amari in DR1

Doppia beffa in volata sia per Le Bocce Erba battuta in casa nel big match d’alta quota dal Villasanta per 55-57. “Uno smacco, una vera beffa. Purtroppo siamo sempre incompleti e in situazione deficitaria a livello numerico. Ma abbiamo giocato la gara con Villasanta a viso aperto cambiando gioco forza qualcosa. Abbiamo tenuto botta fin dall’inizio contro una squadra forte costruita per salire. Anche quando siamo calati e abbiamo subito, non abbiamo mai mollato e così siamo rientrati e addirittura siamo passati avanti. Nel finale dal 55-52 qualche fischio dubbio ci siamo ritrovati 55-56 a 9 secondi dalla fine. Timeout per noi ma il nostro ultimo tiro si è spento sul ferro. Peccato ma non ci abbattiamo e pensiamo al Nibionno anche se siamo sempre pochi”. Anche per il Cabiate ko beffardo sul campo del Lecco di uno solo punto per 71-70 dopo un tempo supplementare.

I tabellini

Le Bocce Erba – Villasanta 55 – 57

Parziali: 10-15, 28-38, 41-48

Erba: Baruffini Francesco 11, Cagnazzo Stefano 11, Caviezel Fabio 10, Clerici Alex 8, Stillo Francesco 6, Allevi Alessandro 4, Spreafico Marco 3, Brambilla Carlo 1, Caimi Francesco 1, Citterio Andrea, Diobono Diego ne, Maspero F. ne, All. Bocciarelli.

Villasanta: Carpineti Giorgio 12, Pirotta Giulio 10, Carota Alessandro 9, Casati Simone 9, Chirico Edoardo 8, Frosi Manuel 3, Leggiero Michele 3, Palombi Marco 3, Bestetti Piercarlo ne, Renzi Giuseppe ne, Volpin Alessandro ne, All. Favalessa

Basket Lecco – Pall. Cabiate 71 – 70 D1ts

Parziali: 19-17, 34-38, 45-50, 64-64

Basket Lecco: Marrazzo Giacomo 16, Castagna Francesco 14, Radice Leonardo 14, Cherubini Lorenzo 8, Gianola Marco 7, Tomic Pavle 7, Castelli Francesco 3, Ferrari Luca 2, Galbiati Andrea William, Puzovic Sergej, Peccati Giacomo ne, Stucchi Riccardo ne, All. Meneguzzo.

Pall. Cabiate: Bassi Angelo 13, Dascola Loris 11, Strambini Pietro 11, Veggetti Matteo 9, Borghesi Alessandro 7, Passero Davide 7, De Piccoli Andrea 6, Pessina Daniele 6, Appennini Luca ne, Sironi T. ne, Minotti P. ne, All. Colombo

I risultati dell’11° turno del girone B

Venerdì il 5 dicembre FL Monza-Rovello Porro 86-70, Civatese-Vimercate 77-66, Binzago-Sondrio 81-50; sabato 6 Morbegno-Varedo 75-86; domenica Le Bocce Erba-Villasanta 55-57, Lecco-Pallacanestro Cabiate 71-70, Nibionno-Agrate 65-79.

La classifica aggiornata del girone B, DR1

Binzago, Villasanta 18; Le Bocce Erba, Lecco, Agrate Brianza 16; Vimercate, Nibionno 12; Rovello Porro, Forti e Liberi Monza, Civatese 10; Cabiate 8; Varedo 6; Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 12° turno del girone B

Venerdì 12 dicembre ore 21.30 Rovello-Cabiate, Binzago-FL Monza; domenica 14 Varedo-Agrate, Villasanta-Morbegno, Lecco-Civatese, Sondrio-Vimercate, ore 19 Nibionno-Erba.