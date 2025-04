DR1: Erba doma Nibionno e si conferma seconda

Si è chiuso ieri, domenica 6 aprile, con gli ultimi tre posticipi domenicali il penultimo turno di regular season in DR1.

DR1, sorride Erba

Nel girone Est C di DR1, Divisione Regionale 1, a sorridere è solo Le Bocce Erba che superando in casa il Nibionno dell'ex coach Arturo Fracassa si è confermata seconda forza del torneo. A Villasanta, invece, si è fermato il Cabiate caduto dopo una buona prima parte di gara. Ennesima sconfitta onorevole per il fanalino Appiano Gentile che si è arreso solo nel finale anche sul campo di Sondrio.

I tabellini dei posticipi domenicali, DR1

Le Bocce Erba - Basket Nibionno 73 - 61 Parziali 26-16, 42-27, 61-43

Erba : Stillo Francesco 15, Arnaboldi Edoardo 14, Allevi Alessandro 9, Sivaglieri Giorgio 8, Corti Gianluca 6, Ratti Andrea 6, Caimi Francesco 5, Citterio Andrea 4, Cagnazzo Stefano 2, Clerici Alex 2, Picarelli Nicolò 2, Baruffini Francesco. All. Bocciarelli.

Villasanta - Pallacanestro Cabiate 76 - 57 Parziali 21-20, 32-33, 64-49

Pallacanestro Cabiate : Orsi Mattia 16, Bloise Mattia 9, Marchetti Federico 9, Passero Davide 8, Pessina Daniele 7, Pena Charles M. 4, De Piccoli Andrea 3, Arienti Andrea 1, Sirtori Vittorio 0, Girardi Nicolò ne, Tamsna Omar ne, All. Scotti.

Sportiva Sondrio - Indipendente Appiano 68 - 57 Parziali 18-15, 34-32, 50-47

I risultati del 12° turno, penultimo del girone Est C

Venerdì 4 aprile ore 21.30 Rovello Porro-Inverigo 75-63, Civatese-Calolziocorte 69-52, Paderno-Cusano 75-61, Binzago-Morbegno 60-69; domenica 6 ore 18 Le Bocce Erba-Nibionno 73-61, Villasanta-Cabiate 76-57, Sondrio-Appiano Gentile 68-57.

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 42; Le Bocce Erba 38; Rovello Porro 34; Binzago, Paderno, Morbegno, Villasanta 32; Cabiate 24; Civatese 22; Cusano, Civatese, Nibionno 20; Sondrio 12; Inverigo 10; Indipendente Appiano Gentile 0.

Il programma del 13° turno, ultimo del girone Est C

Venerdì 11 aprile ore 21.15 Inverigo-Paderno, Cusano-Sondrio, Calolziocorte-Villasanta; ore 21.30 Appiano Gentile-Civatese; Cabiate-Erba; sabato 12 ore 20.30 Morbegno-Rovello Porro, Nibionno-Binzago.