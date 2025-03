DR1: Erba e Rovello vincono i derby con Inverigo e Appiano, ko Cabiate

Il 9° turno di ritorno del girone Est C di DR1, Divisione Regionale 1, nel week-end ha offerto ben due derby lariani.

Derby da pronostici in DR1

Questi, i derby, che di fatto hanno rispettato i pronostici della vigilia. Le Bocce Erba non ha fatto sconti a Il Gigante e ma è andata a sbancare Inverigo con autorità e una prestazione in progressione. Più complicato, invece, il successo casalingo del Rovello che ha domato solo nell'ultimo quarto un orgogliosa Indipendente Appiano Gentile che ora vede la retrocessione. Stop casalingo anche per il Cabiate battuto in rimonta dal Paderno solo nel finale.

I tabellini lariani del week-end, DR1

Il Gigante Inverigo - Le Bocce Erba 48 - 79 Parziali 10-15, 17-32, 21-54

Il Gigante Inverigo : De Donà Lorenzo 13, Cala Mathias 11, Butta Simone 8, Galli Federico 7, Raimondo Giorgio 4, Carcano Nicolò 3, Cappelletti Simone 2, Bianchini Emanuele , Moltrasio Aronne, Nobili Valentino, Terraneo Mattia. All. Gorla.

Casa Della Gioventù Erba : Arnaboldi Edoardo 15, Corti Gianluca 9, Stillo Francesco 9, Allevi Alessandro 8, Clerici Alex 8, Brambilla Carlo 7, Baruffini Francesco 6, Caimi Francesco 5, Picarelli Nicolò 4, Sivaglieri Giorgio 4, Cagnazzo Stefano 2, Ratti Andrea 2, All. Bocciarelli.

Pallacanestro Cabiate - CSC Cusano Milanino 64 - 67 Parziali 17-12, 30-32, 49-44

Pallacanestro Cabiate : Marchetti Federico 15, Bloise Mattia 10, Tamsna Omar 10, Passero Davide 9, Ruzzon Marco 8, De Piccoli Andrea 5, Orsi Mattia 2, Pessina Daniele 2, Pena Charles M. 2, Arienti Andrea 1, Sirtori Vittorio. All. Scotti.

Basket Rovello - Indipendente Appiano 62 - 53 Parziali 11-11, 24-27, 38-36

Basket Rovello : Pozzi Alessandro 16, Borsani Riccardo 10, Donega 9, Olgiati Lorenzo 7, Caccia Luca 6, Nobili Andrea 6, Tommaselli Jacopo 5, Castiglioni Filippo 2, Galbusera Andrea 1, Cattaneo Simone, Marando Alessio ne, All. Rossini .

Indipendente Appiano : Gorla Jacopo 11, Corno Alessandro 8, Molteni Matteo 8, Rossi Marco 7, Fabbian Alessandro 6, Ferloni Simone 6, Castelli Federico 5, Bacuzzi Valerio 2, Magatti Leonardo, Turani Francesco ne, Carrolo M. ne, Leva ne.

I risultati del 9° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 14 marzo ore 21.15 Inverigo-Erba 48-79, 21.30 Rovello-Appiano Gentile 62-53, Calolziocorte-Paderno 73 - 68, Civatese-Morbegno 82-74, Cabiate-Cusano 64-67, Binzago-Sondrio 74 - 59; domenica 18 Nibionno-Villasanta 59 - 66.

Classifica del girone, DR1

Calolziocorte 38; Le Bocce Erba, Binzago 32; Rovello Porro 30; Morbegno, Villasanta 28; Paderno, 26; Cabiate 24; Cusano , Civatese 18; Nibionno 16: Sondrio 10; Inverigo 8; Appiano Gentile 0.

Il programma del 10° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 21 marzo ore 21 Cusano-Rovello Porro, Civatese-Nibionno ore 21.30 Paderno-Cabiate Binzago-Inverigo; domenica 23 ore 18 Le Bocce Erba-Morbegno; ore 18 Villasanta-Appiano Gentile; Sondrio-Calolziocorte.