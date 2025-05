DR1: Erba ospita gara 2 di finale senza alternative, deve vincere

Tutto in una notte per Le Bocce Erba che questa sera, mercoledì 28 maggio, ospita la gara 2 della finale playoff di DR1.

Obiettivo promozione in DR1

In Divisione Regionale 1, Le Bocce Erba hanno un obiettivo unico e senza alternative: vincere contro la SAS Pellico Verolanuova per tenere viva la serie e portarla alla terza e decisiva partita. Per il team erbese di coach Corrado Bocciarelli c'è da riscattare la sconfitta subita in gara 1 e maturata soprattutto nella parte iniziale contro un avversario sicuramente tosto e preparato. Ma questa sera si gioca in casa in un PalaErba che si annuncia esaurito e caldissimo per provare a spingere capitan Marco Spreafico e compagni alla bella, eventualmente in programma venerdì 30 maggio in trasferta.

Il programma della serie Finale

DR1:

Gara 1 venerdì 23 maggio S.A.S. Pellico Verolanuova - Le Bocce Erba 77-68

Gara 2 mercoledì 28 ore 21 a Erba

Eventuale gara 3 ore 21 venerdì 30 a Verolanuova