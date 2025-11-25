DR1, Erba perde il posticipo con Vimercate e il primato: “Dobbiamo cambiare registro”

Il nono turno d’andata nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1 è andato in archivio con la resa casalinga delle Bocce Erba.

Posticipo amaro in DR1

Nel posticipo la squadra ha perso sul campo contro Vimercate e anche la vetta della classifica nel girone C. Non nasconde la su delusone mista a preoccupazione coach Corrado Bocciarelli: “Purtroppo contro Vimercate si sono fatte sentire le nostre continue assenze soprattutto nel reparto lunghi. Sapevamo cosa fare ma dopo una buona settimana di allenamenti non siamo riusciti a giocare come volevamo: eravamo sempre in ritardo rispetto a loro come intensità e precisione inoltre abbiamo avuto numeri deficitari come testimoniano i 20 tiri liberi sbagliati e l’1 su 19 da tre punti. Abbiamo fatto molto fatica inutile negarlo e non nascondo che sono un pò preoccupato. Il campionato si sta confermando duro e noi ora dobbiamo pensare solo a lavorare serenamente e a preparare il derby di venerdì sera contro il Rovello Porro fuori casa. Se vogliamo tornare ad essere protagonisti però dobbiamo cambiare registro e atteggiamento. Niente drammi siamo ancora al secondo posto in classifica ma è un peccato disfare tutto quello che abbaimo fatto”.

Il tabellino di Le Bocce Erba-Vimercate

Parziali: 9- 17, 23-29, 41-55

Erba : Allevi Alessandro 12, Ratti Andrea 10, Brambilla Carlo 9, Cagnazzo Stefano 8, Spreafico Marco 5, Caviezel Fabio 4, Baruffini Francesco 3, Caimi Francesco 2, Stillo Francesco 1, Citterio Andrea, Clerici Alex, Diobono Diego ne, All. Bocciarelli.

DI.PO. Vimercate : Sala Alberto 15, Bazzo Federico 13, Sala Nicholas 13, Sedazzari Iacopo 12, Colombo Andrea 9, Panella Marco 8, Maconi Filippo 6, Spencer Imasuen 3, Formenti Mattia, Mosca Federico, Sterle Davide. All. Moschini.

I risultati del 9° turno del girone B, DR1

Agrate-Rovello Porro 62-79, Cabiate-FL Monza 79-61, Civatese-Morbegno 82-51, Nibionno-Binzago 76-80, Le Bocce Erba-Vimercate 54-79, Lecco-Varedo 77-67, Villasanta-Sondrio 81-64.

La classifica aggiornata

Binzago 16; Le Bocce Erba, Villasanta, Lecco 14; Agrate Brianza 12; Nibionno, Rovello Porro, Vimercate 10; Forti e Liberi Monza 8; Civatese, Cabiate 6; Varedo 4; Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 10° turno del girone B, DR1

Venerdì 28 novembre Agrate-Lecco, Vimercate- FL Monza, ore 21.30 Rovello Porro-Erba, Cabiate-Morbegno; domenica 30 Sondrio-Nibionno, Varedo-Civatese, Villasanta-Binzago.