DR1: Erba perde in casa nel finale contro Villasanta

Debutto amaro nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1, per Le Bocce Erba che ieri ha dovuto incassare una sconfitta casalinga per mano del Villasanta.

La squadra erbese diretta da coach Corrado Bocciarelli è stata avanti per oltre tre quarti per poi arrendersi alla rimonta graduale del team ospite. Il turno inaugurale si chiude quindi con un bilancio negativo per la truppa nostrana che ha salutato solo una vittoria quella esterna del Rovello Porro e ben quattro sconfitte di Erba Inverigo, Appiano Gentile in casa e Cabiate fuori. E venerdì si tornerà in campo per il 2° turno.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Villasanta 65 - 68

Parziali (19-13, 35-29, 50-49)

Erba: Arnaboldi Edoardo 17, Allevi Alessandro 16, Clerici Alex 9, Brambilla Carlo 6, Ratti Andrea 6, Marcolongo Francesco 4, Citterio Andrea 3, Cagnazzo Stefano 2, Sivaglieri Giorgio 2, Baruffini Francesco, Picarelli Nicolò, Spreafico Marco. All. Bocciarelli.

Italcontrol Villasanta : Palombi Marco 13, Pagani Emanuele 10, D'Apolito Alessandro 9, Pirotta Giulio 9, Colombo Mirko 6, Frosi Manuel 6, Leggiero Michele 6, Bettoschi Bogdan 5, Candi Riccardo 4, Terruzzi Matteo, Miceli Dario ne, Renzi ne, All. Favalessa.

Risultati del 1° turno d'andata girone Est C

Indipendente Appiano - Morbegno 70 66 - 77, Calolziocorte - Pallacanestro Cabiate 64 - 49, Giovanile Civatese - Basket Rovello 60 - 68 , Il Gigante Inverigo - Basket Nibionno 58 - 64, Pob Binzago - CSC Cusano Milanino 83 - 78; domenica 29 ore 18 Sportiva Sondrio - Paderno Dugnano 78-81, Le Bocce Erba - Italcontrol Team 86 Villasanta 65-68.

Classifica girone Est C

Morbegno, Calolziocorte, Rovello Porro, Nibionno, Binzago, Paderno Dugnano, Villasanta 2; Le Bocce Erba, Inverigo, Appiano Gentile, Cabiate, Civatese, Cusano Milanino, Sondrio 0.

Programma del 2° turno d'andata girone Est C

Venerdì 4 ottobre ore 21.30 Cabiate-Sondrio, Rovello Porro-Binago, Paderno-Civatese, Calolziocorte-Morbegno, Cusano Milanino-Le Bocce Erba; domenica 6 ore 18 Villasanta-Inverigo, ore 19 Nibionno-Appiano Gentile.