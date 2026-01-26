DR1:  Erba sbanca Sondrio e resta terza, bene Cabiate ko Rovello Porro

Si è completato ieri con i posticipi domenicali il 3° turno di ritorno del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, che nel girone B ha visto il successo esterno de Le Bocce Erba a Sondrio.

Dolce e amaro in DR1

In Valtellina la squadra diretta da coach Corrado Bocciarelli ha mantenuto fede al pronostico superando i padroni di casa dell’ex Cristian Testa grazie a una buona prova corale. “Non era scontato vincere a Sondrio – dice coach Bocciarelli – la squadra ha avuto un buon approccio e poi è andata via in progressione. Ora ci attende il derby con Cabiate che domenica ci permetterà di festeggiare le 500 partite con Le Bocce del nostro capitano Marco Spreafico un vero collante, una bandiera e una persona incredibile in campo e fuori”. A seno nel week-end anche Cabiate di misura contro Agrate mentre Rovello Porro è andato ko a Vimercate.

I risultati del 3° turno di ritorno nel girone B

Cabiate-Agrate 67-66, Vimercate-Rovello Porro 73-70, Binzago-Civatese 68-63, 56-81 Morbegno-Lecco; domenica 25 Varedo-Nibionno 73-66, Villasanta-FL Monza 69-61, Sondrio-Erba 59-81.

La classifica aggiornata del girone B, DR1

Villasanta 28; Binzago 26; Le Bocce Erba 24; Agrate 22; Lecco, Vimercate 20; Cabiate 16; Rovello Porro, Civatese, Monza 14; Nibionno, Varedo 12; Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 4° turno di ritorno nel girone B

Venerdì 30 gennaio Agrate-Sondrio, ire21.30 Civatese-Rovello Porro. Binzago-Villasanta, sabato 31 Morbegno-FL Monza, domenica 1 febbraio Lecco-Vimercate, ore 18 Erba-Cabiate, Nibionno-Villasanta.