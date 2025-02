DR1: Erba sbanca Sondrio in scia del capolista Calolziocorte

A seguito della capolista Calolziocorte, in DR1 c’è Erba, vincente anche sul campo del Sondrio.

Striscia positiva per Le Bocce Erba in DR1

Domenica vittoriosa per Le Bocce Erba che è andata a vincere in Valtellina sul sempre ostico campo del Sondrio, allungando così la sua striscia positiva e confermandosi al secondo posto nel girone Est C di DR1, Divisione Regionale 1, a due punti dalla capolista Calolziocorte. Una partita non facile come ammette coach Corrado Bocciarelli: "Purtroppo non siamo stati protagonisti di buone percentuali offensive ma la difesa ha concesso davvero poco a Sondrio che ha segnato solo 44 punti. Una vittoria importante che ci permette di restare nei piani alti aspettando gli scontri diretti".

Il tabellino di Sondrio-Le Bocce Erba 44 - 49

Parziali 11-9, 24-20, 30-41

Erba : Arnaboldi Edoardo 22, Stillo Francesco 7, Brambilla Carlo 5, Ratti Andrea 4, Sivaglieri Giorgio 3, Allevi Alessandro 2, Caimi Francesco 2, Clerici Alex 2, Marcolongo Francesco 2, Baruffini Francesco, Cagnazzo Stefano, Corti Gianluca. All. Bocciarelli

I risultati del 5° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 14 febbraio ore 21.15 Inverigo-Calolziocorte 80-86, Paderno-Morbegno, 68-66, Appiano Gentile-Cabiate49-73, Civatese-Binzago 64-79, Nibionno-Rovello Porro 70-79: domenica 16 Villasanta-Cusano 71-78, ore 18 Sondrio-Le Bocce Erba 44-49.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 30; Le Bocce Erba 28; Morbegno 26; Rovello Porro, Binzago 24; Villasanta, Paderno 22; Cabiate 20; Cusano 16; Civatese 14; Nibionno 12: Sondrio 8; Inverigo 6; Appiano Gentile 0.

Il programma del 6° turno di ritorno del girone Est C

Venerdì 21 febbraio ore 21 Cusano-Civatese, 21.30 Rovello Porro-Sondrio, Calolzicocorte-Appiano Gentile, Paderno-Villasanta, Cabiate-Inverigo; sabato 22 Morbegno-Nibionno; domenica 23 ore 18 Le Bocce Erba-Binzago.