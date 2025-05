DR1: Erba subito a segno in semifinale, Rovello ko in casa 

Nel week-end appena trascorso sono iniziate le semifinali del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Semifinali in DR1

Subito a segno Le Bocce Erba che ieri, domenica 11 maggio, ha battuto in volata la Tazio Magni Gussola e si è portata sull'1-0 e vede vicina la finale. Gara 2 mercoledì 14 in trasferta, eventuale bella a Erba domenica 18. Meno bene, invece, per il Rovello Porro che ha perso in casa gara 1 contro Villasanta che si è confermata sua bestia nera. Martedì 13 maggio la gara di ritorno fuori casa, eventuale bella venerdì 16 a Rovello Porro alle ore 21.30

Semifinali gara 1 - EST - Tabellone C, DR1

Basket Rovello - Team 86 Villasanta 69-74 (0-1)

Parziali 17-14, 31-38, 51-57

Basket Rovello: Olgiati Lorenzo 19, Pozzi Alessandro 15, Borsani Riccardo 9, Rampoldi Davide 9, Nobili Andrea 5, Caccia Luca 4, Ronchetti Paolo 4, Galbusera Andrea 2, Tomaselli Jacopo 2, Castiglioni Filippo, Seregni Davide n.e. All.Rossini Luca.

Italcontrol Team 86 Villasanta : Pirotta Giulio 13, Pagani Emanuele 13, Frosi Manuel 12, Leggiero Michele 11, Colombo Mirko 9, D’Apolito Alessandro 8, Terruzzi Matteo 5, Palombi Marco 3, Renzi Giuseppe 0, Bettoschi Bogdan n.e., Schiavon Matteo n.e., Miceli Dario n.e. All. Favalessa.

Carpe Diem Calolziocorte - Sarezzo 74-56 (1-0)

Semifinali gara 1- EST - Tabellone D

Le Bocce Erba - Tazio Magni Gussola 76-73 (1-0)

Parziali: 21-18, 38-41, 56-53

Erba: Arnaboldi Edoardo 17, Brambilla Carlo 12, Allevi Alessandro 12, Stillo Francesco 10, Corti Gianluca 9, Cagnazzo Stefano 8, Marcolongo Francesco 4, Citterio Andrea 3, Spreafico Marco 1, Sivaglieri Giorgio, Caimi Francesco, Baruffini Francesco n.e. All.Bocciarelli.

Tazio Magni Gussola : Pollina Francesco 17, Perini Giulio 16, Feraboli Alessandro 11, Cottarelli Elia 8, Penna Lorenzo 8, Marenzi Marco 8, Mazza Alex 4, Carboni Manuel 1, Sereni Luca, Bignetti Michael, Anadotti Michele n.e. All. Testi.

S.A.S. Pellico Verolanuova - Agrate Brianza 87-53 (1-0)