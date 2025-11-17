DR1: Erba torna alla vittoria, prima insegue e poi sbanca Varedo

Torna al successo Le Bocce Erba nel posticipo domenicale dell’8° turno del girone B di DR1, Divisione Regionale1.

Vittoria in DR1

Ieri, domenica 16 novembre, è andata sbancare il mai facile campo di Varedo. Ma è stata una vittoria sofferta e coronata con un’incredibile rimonta nell’ultimo quarto. Per 30′ infatti la squadra diretta da coach Corrado Bocciarelli ha dovuto inseguire per poi trovare il parziale vincente che la mantiene in vetta a braccetto con Binzago.

Il tabellino

Parziali: 17-16, 38-37, 59-56.

Pol. Varedo : Manzoli Alessandro 21, Padalino Antonio 14, Carrera Alessandro 8, Trglione Nicola 8, Fumagalli Stefano 6, Verri Matteo 5, Bulla Lorenzo 3, Barison Cole 2, Rotundo Frew 2, Elzi Federico 1, Oltolini Mirko, Fumagalli Riccardo ne, All. Amati.

Erba : Allevi Alessandro 20, Clerici Alex 14, Cagnazzo Stefano 11, Stillo Francesco 10, Brambilla Carlo 7, Caimi Francesco 6, Caviezel Fabio 5, Baruffini Francesco 4, Ratti Andrea 2, Spreafico Marco 2, Citterio Andrea, Maspero F. All. Bocciarelli.

I risultati dell’8° turno del girone B, DR1

Venerdì 14 novembre FL Monza-Agrate 80-70, Rovello Porro-Villasanta 71-82, Civatese-Cabiate 76-77, Binzago-Vimercate 69-55; sabato 15 Morbegno-Nibionno 57-73; domenica 16 Lecco-Sondrio 74-59, Varedo-Erba 70-81.

La classifica aggiornata

Binzago, Le Bocce Erba 14; Agrate Brianza, Villasanta, Lecco 12; Nibionno, 10; Vimercate, Rovello Porro, Forti e Liberi Monza 8; Civatese , Varedo, Cabiate 4; Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 9° turno del girone B, DR1

Venerdì 21 novembre ore 21.15 Agrate-Rovello, 21.30 Cabiate-FL Monza, Civatese-Morbegno, Nibionno-Binzago, domenica 23 ore 18 Erba-Vimercate, Lecco-Varedo, Villasanta-Sondrio.