DR1: Erba beffata dal Gussola per 75-74, si va alla bella

Appuntamento con la finale di DR1, Divisone Regionale 1, rimandato nel modo più rocambolesco per Le Bocce Erba.

Beffa in DR1

Ieri sera, mercoledì 14 maggio, la squadra è stata beffata in gara 2 di semifinale sul campo del Tazio Magni Gussola. Dopo aver vinto nel week-end scorso la partita inaugurale della serie, la squadra erbese ieri sera è andata davvero a un passo dal bis vincente e dalla qualificazione per la finale. Un sogno che però si è infranto nel finale di una sfida davvero incredibile ed emozionante che la squadra lariana diretta da coach Corrado Bocciarelli, dopo un primo quarto di marca locale, ha condotto a lungo per poi venire sorpassata in volata. Questa l'analisi di coach Bocciarelli: "Inutile negare che la sconfitta subita in gara 2 brucia davvero tanto, a livello personale la peggiore in carriera. Abbiamo preparato bene la gara sapendo che era una trasferta lunga e complicata essendo infrasettimanale. E' stata una partita opposta a quella di gara1 , loro sono partiti molto forte ma noi con pazienza siamo rientrati e siamo andati nello spogliatoio a metà gara avanti. Dopo l'intervallo abbiamo allungato sul + 12 nel terzo quarto. Poi però abbiamo insistito troppo sul tiro da tre punti e non segnando abbiamo permesso ai locali di rientrare fino al finale quando abbiamo fallito il tiro della vittoria che si è spento sul ferro. Peccato, anche perché non eravamo al completo ma abbiamo giocato una partita molto positiva a muso duro contro un ottimo avversario". Serie, quindi, in parità e che si deciderà domenica 18 quando, alle 18, al PalaErba, andrà in scena la bella che assegnerà la qualificazione per la finalissima. "Ora dobbiamo raccogliere le ultime energie fisiche e mentali per provare a fare il colpo vincente domenica: i ragazzi se lo meriterebbero visto che su 80' di questa semifinale per almeno 65' abbiamo giocato la nostra pallacanestro, una buona pallacanestro. Ecco perchè noi ci crediamo ancora e poi giochiamo in casa.. sì, vogliamo andare in finale".

Tabellino di gara 2 Tazio Magni Gussola-Le Bocce Erba 75-74

Parziali: 20-15, 34-42, 51-63.

Tazio Magni Gussola: Feraboli 23, Perini 23, Penna 6, Marenzi 6, Cottarelli 5, Carboni 5, Pollina 4, Mazza 3, Sereni, Bignetti, Anadotti ne. All.Testi.

LeBocce Erba: Cagnazzo 13, Stillo 12, Arnaboldi 12, Allevi 12, Corti 9, Citterio 6, Brambilla 5, Spreafico 3, Marcolongo 2, Sivaglieri, Caimi. All. Bocciarelli.

Semifinali - EST - Tabellone D

Gara 1 Le Bocce Erba - Tazio Magni Gussola 76-73

Gara 2: mercoledì 14 maggio Tazio Magni Gussola-Le Bocce Erba 75-74

Gara 3 (eventuale): domenica 18 maggio a Erba ore 18

La vincete di questa serie sfiderà in finalissima la vincente della semifinale S.A.S. Pellico Verolanuova - Agrate Brianza (1-1)

Semifinali - EST - Tabellone D, DR1

Gara 1: Basket Rovello - Team 86 Villasanta 69-74

Gara 2 Villa santa-Basket Rovello

Gara 3: venerdì 16 ore 21.30 Rovello-Villasanta

La vincente di questa semifinale sfiderà in finale Calolziocorte che ha eliminato -Sarezzo 2-0.