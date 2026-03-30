DR1: Erba resta in vetta, Rovello vince il derby a Cabiate

A un turno dalla fine della stagione regolare Le Bocce Erba mantiene la vetta del girone B del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Erba mantiene il vertice in DR1

Ieri, domenica 29 marzo, la squadra erbese diretta a coach Corrado Bocciarelli ha vinto l’ultima gara casalinga regolare superando un ostico Nibionno in rimonta dopo avere inseguito nel primo quarto. Colpo esterno invece per il Rovello Porro che ha vinto il derby a Cabiate. Ora il campionato si ferma per le feste pasquali e tornerà per l’ultimo turno regolare.

I tabellini delle squadre nostrane

Pall. Cabiate – Basket Rovello 60-70. Parziali: 14-17, 28-33, 40-55

Pall. Cabiate: Angelo Bassi 19, Matteo Veggetti 12, Riccardo Gromero 11, Daniele Pessina 7, Loris Dascola 4, Andrea De Piccoli 3, Alessandro Borghesi 2, Pietro Strambini 2, Tommaso Sironi n.e., Davide Busnelli, Mattia Cattaneo ne. All. Colombo.

Basket Rovello: Figini Leonardo 15, Borsani Riccardo 13, Castiglioni Filippo 12, Bosa Andrea 8, Caccia Luca 7, Jacopo Tomaselli 6, Canton Marcello 5, Donegà Luca 2, Francesco Marcolongo 2, Riccardo Salvato. All. Monti

Le Bocce Erba – Basket Nibionno 82-72. Parziali: 15-21, 42-36, 63-51

Casa della Gioventù Erba: Francesco Stillo 15, Federico Maspero 15, Francesco Caimi 9, Andrea Ratti 9, Carlo Brambilla 8, Stefano Cagnazzo 8, Alex Clerici 8, Marco Spreafico 6, Gianluca Corti 2, Giorgio Sivaglieri 2, Diego Diobono, Matteo Beltramini, Fabio Caviezel, Alessandro Allevi, Francesco Baruffini ne., Andrea Citterio. All. Bocciarelli.

Basket Nibionno: Andrea Di Marco 17, Nicolò Carcano 15, Stefano Combi 13, Diego Terraneo 12, Andrea Corbetta 11, Simone Mariani 4, Tommaso Gandola ne, Samuele Colombo, Leonardo Longoni, Cristian Marcucci, Simone Ranieri. All. Mazzoleni

I risultati del 12° turno di ritorno girone B

Mercoledì 25 Civatese -Lecco 57-70, Venerdì 27 , Agrate-Varedo 86-80, ore 21.30 Cabiate-Rovello Porro 60-70, Vimercate-Sondrio 65-51, sabato 28 Morbegno-Villasanta 58-91, domenica 29 ore 18 Erba-Nibionno 82-72; lunedì 30 FL Monza-Binzago.

La classifica del girone B, DR1

Le Bocce Erba, Villasanta 40; Agrate 38; Vimercate 36; Lecco 34; Binzago 32; Rovello Porro 26; Monza 22; Cabiate, Civatese 20; Nibionno 18; Varedo 14; Sondrio, Morbegno 4.

Il cartellone del 13° turno di ritorno girone B

Venerdì 10 aprile Binzago-Agrate, Rovello-Morbegno; domenica 12 Villasanta-Vimercate, Sondrio-Civatese, Lecco-Erba, Varedo-Cabiate, Nibionno-FL Monza.