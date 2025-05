DR1: Erba vince con Vimercate e va in semifinale playoff, Inverigo ko nei playout

Domenica trionfale per Le Bocce Erba che ha trionfato in DR1, Divisione Regionale 1, è va dritta in semifinale playoff. Altro duro colpo per Inverigo.

Playoff per Erba in DR1

Ieri, domenica 4 maggio, Erba, vincendo la bella e decisiva terza sfida in casa contro Vimercate si è qualificata per i playoff di Divisione Regionale 1 dove raggiunge anche il Rovello Porro. Una vittoria sofferta ma meritata per la squadra erbese diretta da coach Corrado Bocciarelli arrivata al termine di una gara avvincente tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto. "Sono davvero contento per il risultato raggiunto - dice coach Bocciarelli - per la società, i ragazzi e per i tanti tifosi che sono venuti a sostenerci sulle tribune. Abbiamo così cercato di imprimere la nostra voglia di vincere da subito e abbiamo avuto un buon approccio a gara 3 e i ragazzi hanno dimostrato carattere fino alla fine". Ora Le Bocce nel weekend prossimo inizierà la seria di semifinale contro il Gussola che nei quarti ha eliminato 2-1 il Morbegno . "Adesso godiamoci questo bel risultato poi prepareremo il prossimo turno che ci vedrà affrontare in semifinale Gussola. Gara 1 in casa da noi domenica 11 poi gara2 mercoledì 14 fuori ed eventuale bella ancora da noi la domenica 18".

Il tabellino di Le Bocce Erba-Dipo Vimercate 76-73

Parziali: 17-17, 38-29, 54-56

Le Bocce Erba : Allevi Alessandro 28, Cagnazzo Stefano 17, Brambilla Carlo 13, Arnaboldi Edoardo 11, Stillo Francesco 4, Corti Gianluca 2, Sivaglieri Giorgio 1, Marcolongo Francesco, Caimi Francesco, Clerici Alex, Picarelli Nicolò ne, Spreafico Marco ne. All.Bocciarelli.

DI.PO. Vimercate: Veber Martin 18, Colombo Andrea 8, Formenti Mattia 8, Sala Nicholas 7, Barazzetta Luca 7, Maconi Filippo 6, Mosca Federico 6, Panella Marco 5, Gabaldi Mauro 4, Sedazzari Iacopo 4, Simone Gabriele, Sterle Davide. All. Moschini.

Il cartellone dei quarti di finale playoff Est C gara 2

Calolziocorte-Desenzano 73-60 (2-1), Villasanta-Monteclarense (2-0), Orzinuovi-Rovello Porro (0-2), Paderno-Sarezzo (0-2).

Il cartellone dei quarti di finale playoff Est D, DR1

Domenica 4 maggio gara 3 Le Bocce Erba-Vimercate 76-73 (2-1), Gussola-Morbegno 66-59 (2-1) Binzago-Agrate 65-77 (1-2).; Cabiate-Verolanuova (0-2).

Nei Playout invece il Gigante Inverigo è già con le spalle al muro dopo le prime due gare della serie unica contro Rovagnate. Dopo il ko subito nel match inaugurale, nel fine settimana è arrivata anche la seconda sconfitta in casa patita in gara 2. Ora la serie proseguirà con gara 3 in programma venerdì 9 a Rovagnate dove Inverigo dovrà vincere per evitare la retrocessione e allungare la serie.

Il cartellone della serie unica di playout Est, DR1

Gara 2 Il Gigante Inverigo - Colombo ARS Rovagnate 62 - 86 (serie 0-2)

Parziali 12-25, 34-48, 46-70

Il Gigante Inverigo: De Donà Lorenzo 16, Di Iorio Gabriele 12, Butta Simone 11, Carcano Nicolò 5, Terraneo Mattia 5, Galli Federico 4, Cala Mathias 4, Recalcati Mirko 3, Dioguardi Manuel 2, Raimondo Giorgio, Moltrasio Aronne, Nespoli Michele n.e. All.Gorla.

Colombo ARS Rovagnate : Calvio Gabriele 19, Polanco Leon 16, Bracale Stefano Enzo 12, Malattia Carloluca 10, Cappelletti Pietro 7, Lucherini Gabriele 6, Germani Davide Giulio 4, Della Monica Andrea 4, Fasano Giorgio 4, Di Franco Fabrizio 3, Citterio Filippo Pietro 1 All. Tassellari.