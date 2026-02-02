DR1: Erba vince il derby con Cabiate e festeggia le 500 partite di capitan Marco Spreafico

Domenica di forti emozioni nel girone B del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Doppia festa in DR1 per Erba

Campo centrale il PalaErba dove è andato in scena ieri sera un derby davvero speciale e molto combattuto. Sul parquet la padrona di casa Le Bocce Erba ha sudato per domare un ottimo Cabiate sempre avanti e battuto in rimonta nel finale per 69-64. Il modo migliore per festeggiare le 500 partite in maglia erbese del suo capitino storico Marco Spreafico, un’autentica bandiera per la società che ha tagliato ieri questo super traguardo dopo 20 anni e 3716 sempre con la stessa maglia. Per celebrare lo “Sprea day” PalaErba esaurito, striscioni, cori e maglie celebrative ma soprattutto tante emozioni in campo e sulle tribune.

Questo il commento alla vittoria di Corrado Bocciarelli coach di Erba: “Inutile dire che è stata una giornata speciale e unica per tutti noi in una cornice incredibile. Abbiamo anche iniziato bene la gara ma poi abbiamo subito tanto il Cabiate e un Bassi davvero bravo. Poi però siamo riusciti a incanalare la gara sui nostri binari con una grande difesa concedendo solo 22 punti ai nostri avversari nella ripresa. Una grande prova di carattere e di squadra per una vittoria importante che ci ha permesso di festeggiare al meglio il traguardo delle 500 partite del nostro capitano. E’ stata davvero una grande giornata in un clima di festa incredibile, che si vive di raro nello sport”.

I tabellini delle lariane

Le Bocce Erba – Pall. Cabiate 69 – 64

Parziali 19-22, 36-42, 53-55

Erba : Allevi Alessandro 18, Cagnazzo Stefano 14, Brambilla Carlo 11, Clerici Alex 9, Baruffini Francesco 6, Caviezel Fabio 6, Stillo Francesco 5, Caimi Francesco, Ratti Andrea, Sivaglieri Giorgio, Spreafico Marco, Maspero Francesco ne- All. Bocciarelli

Pall. Cabiate : Bassi Angelo 26, Dascola Loris 11, Strambini Pietro 6, Borghesi Alessandro 5, Passero Davide 5, Pessina Daniele 5, Gromero Riccardo 4, Veggetti Matteo 2, De Piccoli Andrea, Busnelli, Sironi Tommaso ne, Minotti Filippo ne. All. Colombo.

Giovanile Civatese – Basket Rovello 57 – 68

Parziali 17-15, 32-33, 47-50

Giovanile Civatese : Bianchi Simone 17, Castagna Daniele 11, Galli Daniele 11, Negri Alessandro 5, Minari Simone 3, Rotta Riccardo 3, Lomasto Marco 2, Minari Luca 2, Panzeri Fabio 2, Corti Andrea 1, Brusadelli Riccardo, Sberna Davide. All. Pozzi .

Basket Rovello : Tomaselli Jacopo 22, Bosa Andrea 11, Borsani Ticcardo 8, Castiglioni Filippo 8, Figini Leonardo 5, Canton Marcello 4, Donegà Luca 4, Marcolongo Francesco 4, Losa Riccardo 2, Caccia Luca, Rebussi Pietro ne, All. Monti.

I risultati del 4° turno di ritorno girone B

Venerdì 30/1 Agrate-Sondrio 83-58, Civatese-Rovello Porro 57-68, Binzago-Villasanta 74-62, sabato 31 Morbegno-FL Monza 59-79, domenica 1 febbraio Lecco-Vimercate 63-78, Le Bocce Erba-Cabiate 69-64, Nibionno-Villasanta 65-90.

La classifica girone B

Villasanta 30; Binzago 28; Le Bocce Erba 26; Agrate 24; Vimercate 22; Lecco 20; Cabiate, Rovello Porro, Monza 16; Civatese 14; Nibionno, Varedo 12; Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 5° turno di ritorno girone B, DR1

Venerdì 06 febbraio FL Monza-Sondrio, Agrate-Morbegno, 21.30 Cabiate-Villasanta, Rovello Porro-Binzago, domenica 8 Varedo-Vimercate, ore 18 Erba-Civatese, Nibionno-Lecco.