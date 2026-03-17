DR1: Erba vince il derby con Rovello e blinda il secondo posto, ok anche Cabiate

Il campionato di DR1, Divisione Regionale 1, sta regalando grandi partite alle lariane.

Sorrisi in DR1

Il derby in DR1, Divisione Regionale 1, ha esaltato Le Bocce Erba. In casa, la squadra ha dominato contro Rovello Porro blindando così il secondo posto nel girone B a tre turni dalla fine della regular season. Sorride anche il Cabiate che ha sbancato Morbegno.

I tabellini delle lariane:

Le Bocce Erba – Basket Rovello 79-54

Parziali: 26-10, 48-28, 68-43.

Erba: Francesco Baruffini 21, Stefano Cagnazzo 14, Alex Clerici 11, Francesco Stillo 10, Fabio Caviezel 7, Andrea Citterio 5, Andrea Ratti 4, Gianluca Corti 3, Francesco Caimi 2, Giorgio Sivaglieri 2, Carlo Brambilla, Diego Diobono, Matteo Beltramini, Alessandro Allevi, Marco Spreafico, Federico Maspero. All. Bocciarelli.

Basket Rovello: Borsani Riccardo 12, Caccia Luca 9, Castiglioni Filippo 6, Donegà Luca 6, Jacopo Tomaselli 6, Figini Leonardo 5, Canton Marcello 4, Bosa Andrea 3, Francesco Marcolongo 3, Rebussi Pietro, Davide Marzorati. All. Monti

Morbegno 70 – Pall. Cabiate 66-78

Parziali: 13-19, 29-47, 48-52

Morbegno 70: Emanuele Manni 16, Lorenzo Tarabini 12, Davide Cazzaniga 10, Davide Del Barba 10, Luigi Scalera 7, Giuseppe Colombini 6, Giorgio Galli 3, Stefano Salvadori 2, Cristian De Marchi, Enrico Della Torre, Filippo Martinalli, Saul Miozzo n.e. All. Tarabini.

Pall. Cabiate: Angelo Bassi 22, Pietro Strambini 15, Riccardo Gromero 14, Davide Passero 11, Loris Dascola 6, Alessandro Borghesi 4, Daniele Pessina 4, Andrea De Piccoli 2, Matteo Veggetti, Davide Busnelli n.e., Mattia Cattaneo. All. Colombo

I risultati del 10° turno di ritorno girone B

Mercoledì 11 Lecco-Agrate 72-63, venerdì 13 FL Monza-Vimercate 72-80, Binzago-Villasanta 56-74, Civatese-Varedo 86-78; sabato 14 ore 21 Morbegno-Cabiate 66-78, domenica 15 ore 18 Erba-Rovello 79-54, Lecco-Sondrio 85-93.

La classifica del girone B, DR1

Villasanta 38; Le Bocce Erba 36, Agrate 34; Vimercate 32; Binzago, Lecco 30; Rovello Porro 24; Monza, Cabiate, Civatese 20; Nibionno 18; Varedo 14; Sondrio 4; Morbegno 2.

Il cartellone dell’11° turno di ritorno girone B

Venerdì 20 Agrate-Nibionno, ore 21.30 Cabiate-Lecco, Rovello Porro-FL Monza, Vimercate-Civatese, domenica 22 ore 18 Villasanta-Erba, Sondrio-Binzago, Varedo-Morbegno.