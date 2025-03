DR1: Erba vince il derby con Rovello e ipoteca il 2° posto

Tempo di derby in DR1: Erba vince e batte il Rovello Porro. Di seguito il tabellino e i risultati dell’undicesimo turno.

Derby ad alta quota in DR1

Non ha deluso le attese il derby lariano d'alta quota che ieri sera, domenica 31 marzo, ha chiuso l'11° turno di ritorno del girone Est C di DR1, Divisione Regionale 1. Al Pala Erba era in palio una fetta di secondo posto e l'ha ipotecata la squadra locale Le Bocce che dopo un primo quarto equilibrato ha preso in mano la gara per poi battere con merito il Rovello Porro.

Il tabellino di Le Bocce Erba - Basket Rovello 73 - 62

Parziali 18-19, 45-34, 58-42

Erba: Arnaboldi Edoardo 22, Caimi Francesco 10, Clerici Alex 8, Corti Gianluca 8, Allevi Alessandro 6, Baruffini Francesco 5, Cagnazzo Stefano 5, Sivaglieri Giorgio 3, Brambilla Carlo 2, Picarelli Nicolò 2, Stillo Francesco 2, Citterio Andrea. All. Bocciarelli.

Basket Rovello: Ronchetti Paolo 19, Pozzi Alessandro 12, Olgiati Lorenzo 7, Caccia Luca 6, Castiglioni Filippo 5, Rampoldi Davide 4, Tommaselli Jacopo 3, Borsani Riccardo 2, Galbusera Andrea 2, Nobili Andrea 2, Marando Alessio ne. All. Rossini .

I risultati dell'11° turno di ritorno girone Est C

Inverigo-Cusano 65-71, Cabiate-Civatese 75-77; Appiano Gentile-Paderno 62-68, Calolziocorte-Binzago 79-75; Morbegno-Villasanta 63-57; domenica 30 ore 18 Le Bocce Erba-Rovello Porro 73-62, Nibionno-Sondrio 63-57.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 42; Le Bocce Erba 36; Binzago, Rovello Porro 32; Villasanta, Paderno, Morbegno 30; Cabiate 24; Cusano , Civatese, Nibionno 20: Sondrio, Inverigo 10; Appiano Gentile 0.

Il programma del 12° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 4 aprile ore 21.30 Rovello Porro-Inverigo, Civatese-Calolziocorte, Paderno-Cusano, Binzago-Morbegno; domenica 6 ore 18 Le Bocce Erba-Nibionno, Villasanta-Cabiate, Sondrio-Appiano Gentile.