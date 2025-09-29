DR1: esordio vincente per Erba e Cabiate, Rovello ko in casa

Il primo turno nel girone B ha regalato due vittorie e una sconfitta alle squadre nostrane.

Nel week-end ha preso il via il campionato di DR1, Divisione Regionale 1 2025/26.

Primo turno in DR1

Nel girone B erano impegnate le tre squadre lariane che hanno chiuso questo primo turno con un bilancio di due vittorie e una sconfitta in volata. A segno, ieri, domenica 28 settembre, Le Bocce Erba che ha travolto Morbegno con una prova di forza incredibile. Successo corsaro invece per Cabiate che sabato è andato a sbancare il campo sempre ostico di Sondrio. Nell’anticipo del venerdì, invece, era arrivata la sconfitta casalinga per il Rovello Porro battuto in volata dal Varedo.

I tabellini delle tre squadre comasche

Erba – Morbegno 70 88 – 46 Parziali 31-9, 49-23, 68-36

Erba : Baruffini Francesco 15, Cagnazzo Stefano 13, Caimi Francesco 11, Caviezel Fabio 10, Clerici Alex 10, Sivaglieri Giorgio 8, Corti Gianluca 5, Stillo Francesco 5, Marcolongo Francesco 4, Ratti Andrea 3, Allevi Alessandro 2, Diobono Diego 2. All. Bocciarelli.

Morbegno : Galli Giorgio 12, Manni Emanuele 9, Martinalli Filippo 9, Scalera Luigi 9, Tarabini Lorenzo 3, Colombini Giuseppe 2, Miozzo Saul 2, De Marchi Cristian, Del Barba Davide, Della Torre Enrico, Salvadori Stefano. All. Tarabini.

Sportiva Sondrio – Pall. Cabiate 64 – 70 Parziali 17-18, 33-37, 49-53

Sportiva Sondrio : Lo Verso Sebastiano 13, Spinelli Gregorio 13, Motalli Mattia 12, Monaco Stefano 9, Parolo Roberto 8, Negri Matteo 5, Bonfadini Mattia 4, Della Bosca Andrea, Moroni Mattia, Pini Riccardo, Spinelli Guglielmo, Leoncelli Gioele ne, All. Testa.

Pall. Cabiate : Gromero Riccardo 12, Bassi Angelo 11, Terraneo Mattia 11, Veggetti Matteo 10, Borghesi Alessandro 6, Dascola Loris 5, Passero Davide 5, Pessina Daniele 5, Strambini Pietro 5, De Piccoli Andrea, Erba ne, Migliori ne, All. Borghetti.

Basket Rovello – Pol. Varedo 58 – 61 Parziali 14-18, 35-24, 44-44

Basket Rovello: Bosa Andrea 19, Caccia Luca 7, Borsani Ticcardo 6, Figini Leonardo 6, Tomaselli Jacopo 5, Canton Marcello 4, Castiglioni Filippo 4, Donegà Luca 4, Banfi Emanuele 3, Marzorati Davide ne, All. Monti.

Pol. Varedo : Padalino Antonio 20, Trglione Nicola 18, Verri Matteo 11, Carrera Alessandro 4, Fumagalli Riccardo 4, Bulla Lorenzo 2, Oltolini Mirko 2, Barison Cole, Rotundo Frew, Elzi Federico ne, Manzoli Alessandro ne, Fumagalli S. ne, All. Amati.

I risultati del 1° turno d’andata del girone B, DR1

Venerdì 26 settembre ore 21 Rovello Porro-Varedo 58-61, Binzago-Lecco 63-58, Vimercate-Nibionno 85-65; sabato 27 ore 18.45 Sondrio-Cabiate 64-70; domenica 28 ore 18 Erba-Morbegno 88-46, Villasanta-Agrate Brianza 70-71; oggi ore 21 Forti e Liberi Monza-Civatese.

Il cartellone del 2° turno d’andata del girone B

Venerdì 3 ottobre ore 21.15 Agrate-Erba, ore 21.30 Cabiate-Vimercate; sabato 4 Morbegno-Binzago; domenica 5 ore 19 Nibionno-Rovello Porro, Lecco-Forti e Liberi Monza, Villasanta-Civatese, Varedo-Sondrio.