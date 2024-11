DR1: fari puntati sul big match Calolziocorte-Erba

Fari puntati, questa sera, venerdì 15 novembre, sul big match dell'8° turno del girone Est C di DR1, Divisione Regionale 1.

Big match in DR1

Protagonista Le Bocce Erba, che renderà visita alla capolista Calolziocorte, unica ancora imbattuta. Match non facile per la squadra lariana diretta da coach Corrado Bocciarelli che però sta vivendo un buon momento: "Stiamo bene e vogliamo continuare il nostro percorso di crescita - dice il tecnico erbese - Certo sarà dura conosciamo la forza e i giocatori del Calolzio ma noi ci presentiamo per giocare la nostra gara come sempre puntando molto sulla difesa".

Oggi trasferta tosta per il fanalino di coda Appiano su campo del Binzago corazzata ancora inespressa mentre a domicilio giocano sia il Cabiate che ospita Morbegno che il Rovello Porro che riceve il Paderno. Domenica poi chiuderà il redivivo Inverigo di scena in Valtellina contro il Sondrio.

Il programma dell'8° turno d’andata girone Est C

Venerdì 15 novembre ore 21.30 Calolziocorte-Erba, Binzago-Appiano Gentile, Civatese-Villasanta, Cabiate-Morbegno, Rovello-Paderno, domenica 17 ore 18 Sondrio-Inverigo, Nibionno-Cusano

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 14; Villasanta, Morbegno 12; Binzago, Le Bocce Erba 10; Rovello Porro, Paderno 8; Cabiate 6; Sondrio, Nibionno, Cusano Milanino4; Civatese, Inverigo 2; Appiano Gentile 0.