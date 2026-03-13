DR1: fari puntati sul derby Erba-Rovello Porro, Cabiate va a Morbegno

Dopo l’ultimo week-end nero, le tre squadre lariane cercano riscatto nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Riscatto in DR1

Cercano una risalita nel decimo turno di ritorno del girone B che si è già aperto in settimana con l’anticipo vinto dal Lecco contro Agrate. Un risultato positivo per Le Bocce Erba che punta a staccare proprio Agrate e per farlo proverà a sfruttare il turno casalingo che la vedrà domenica ospitare il derby ,mai banale contro il Rovello Porro. Una sfida che ci presenta Corrado Bocciarelli coach de Le Bocce reduce dal ko a Vimercate: “Dopo la sconfitta a Vimercate mi attendo una reazione nel derby. Non abbiamo mai perso due partite di fila sotto la mia gestione e non vogliamo certo farlo ora contro una squadra forte come Rovello che da tanti è definita l’ammazzagrandi. Per fortuna noi però non siamo considerati una grande e quindi domenica vogliamo vincere il derby. Per farlo dovremo essere tutti sul pezzo con grande intensità e concentrazione”. Domani invece tornerà in campo il Cabiate che a Morbegno proverà a riscattare l’ultimo ko.

Il cartellone del 10° turno di ritorno girone B

Mercoledì 11 Lecco-Agrate 72-63, venerdì 13 FL Monza-Vimercate, Binzago-Villasanta, Civatese-Varedo; sabato 14 ore 21 Morbegno-Cabiate, domenica 15 ore 18 Erba-Rovello, Lecco-Sondrio.

La classifica del girone B, DR1

Villasanta 36; Le Bocce Erba, Agrate 34; Binzago, Vimercate, Lecco 30; Rovello Porro 24; Monza 20; Cabiate, Civatese, Nibionno 18; Varedo 14; Morbegno, Sondrio 2.