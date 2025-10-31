DR1: Halloween in campo per Rovello e Cabiate, posticipo per la capolista Erba

Notte di Halloween in campo nel girone B di DR1, Divisione Regionale 1.

In DR1 si gioca nella notte più spaventosa dell’anno

Serata da brividi per Rovello Porro e Cabiate che giocano in casa partite importanti. Il Rovello Porro cerca conferme ospitando il Basket Lecco mentre il Cabiate di coach Matteo Borghetti prova a fare uno scherzetto a domicilio alla quotata Binzago. Spettatrice interessata stasera sarà la capolista Le Bocce Erba che tornerà in campo domenica quando in casa ospiterà la Forti e Liberi Monza anche se coach Corrado Bocciarelli frena facili entusiasmi: “Siamo contenti del primo posto e del nostro cammino ma ora siamo concentrati solo sulla sfida di domenica contro Monza che è una squadra sì molto rinnovata ma che ha singoli importanti come ha confermato anche nell’ultimo successo a Sondrio. Noi come sempre dobbiamo pensare solo a noi a fare il meglio possibile visto che giochiamo in casa e questo deve essere sempre un fattore. Vogliamo continuare a farlo tirando fuori tutti qualcosa in più”.

Il cartellone del 6° turno del girone B

Venerdì 31 ottobre Agrate-Vimercate, ore 21.30 Rovello-Lecco, ore 21.30 Cabiate-Binzago; sabato 1/11 Morbegno-Sondrio; domenica 2 Varedo-Villasanta, ore 18 Erba-F.L Monza, Nibionno-Civatese.

La classifica aggiornata del girone B

Le Bocce Erba 10; Binzago, Agrate Brianza. Villasanta, Lecco 8; Vimercate 6; Rovello Porro, Civatese , Nibionno, Varedo, Forti e Liberi Monza 4; Cabiate 2; Morbegno, Sondrio 0.