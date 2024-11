DR1: il Rovello vince al fotofinish il posticipo a Sondrio per 63-64 

Vittoria al fotofinish per il Rovello Porro che ieri ha chiuso il 6° turno d'andata del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

In DR1 un punto ha fatto la differenza

Rovello Porro sbanca il campo di Sondrio per 64-63. Un successo pesante per la squadra diretta da coach Luca Rossini arrivato al termine di una gara molto combattuta ed equilibrata. Una vittoria dedicata alla memoria di Roberto Banfi ex capitano e presidente del club recentemente scomparso.

Il tabellino del posticipo domenicale

Sportiva Sondrio - Basket Rovello (63 - 64)

Parziali 22-20, 32-34, 48-52

Basket Rovello: Caccia Luca 20, Pozzi Alessandro 19, Ronchetti Paolo 10, Rampoldi Davide 6, Borsani Riccardo 4, Losa Riccardo 3, Galbusera Andrea 2, Cattaneo Simone, Olgiati Lorenzo, Tommaselli Jacopo, Marando Alessio ne, Seregni Davide ne, All. Rossini.

Il programma del 6° turno d’andata girone Est C

Venerdì 1 novembre ore 21.15 Inverigo-Cabiate 57-76, ore 21.30 Appiano Gentile-Calolziocorte 52-65, Binzago-Erba 59-51, Civatese-Cusano 64-67; domenica 3 ore 18 Sondrio-Rovello 63-64, Villasanta-Paderno 79-70; Nibionno-Morbegno. 72-77

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 12; Binzago, Villasanta, Morbegno 10; Le Bocce Erba, Rovello Porro 8; Paderno 6; Sondrio, Nibionno, Cabiate, Cusano Milanino4; Civatese 2; Inverigo, Appiano Gentile 0.

Il programma del 7° turno d’andata girone Est C

Venerdì 8 novembre Cusano-Calolziocorte, ore 21.30 Inverigo-Appiano, Cabiate-Binzago; sabato 9 Morbegno-Sondrio; domenica 10 ore 18 Villasanta-Rovello, Le Bocce Erba-Civatese, Paderno-Nibionno.