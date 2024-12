DR1: in campo le lariane, spicca il derby Rovello Porro-Erba

Venerdì da leoni nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1. Derby tra Rovello Porro e Le Bocce Erba.

Tutti in campo in DR1

Stasera tutte in campo le portacolori lariane del girone Est, impegnate nell'11° turno d'andata che si annuncia davvero interessante. Copertina meritata per il derby di alta classifica di scena a Rovello Porro dove i padroni di casa diretti da coach Luca Rossini attendono la visita de Le Bocce Erba reduce dal ko a Morbegno. Trasferta non impossibile per il Gigante Inverigo che, dopo aver messo a segno il colpo contro Binzago, cerca il bis corsaro a Cusano. Stesso proposito per il Cabiate di scena sul campo della Civatese mentre il fanalino di coda Appiano Gentile proverà a sbloccarsi e rompere il digiuno ospite del Paderno Dugnano.

Il programma dell'11° turno del girone Est

Venerdì 6 dicembre ore 21 Cusano-Inverigo, ore 21.3' Rovello Porro-Erba, Civatese-Cabiate, Paderno-Appiano Gentile, Binzago-Calolziocorte; domenica 8 Villasanta-Morbegno Sondrio-Nibionno.

La classifica del girone Est, DR1

Calolziocorte 20; Morbegno 18; Binzago, Rovello Porro Villasanta 14; Erba 12; Cabiate, Paderno 10; Sondrio, Nibionno, Cusano, Civatese 6; Inverigo 4; Appiano Gentile 0.