DR1: Inverigo perde anche gara 3 a Rovagnate e retrocede

Cala il sipario per il Gigante Inverigo che perdendo anche gara 3 della serie dei playout contro Rovagnate retrocede dal campionato di DR1.

Gare in DR1, Inverigo retrocede

In DR1. Divisione Regionale 1, la squadra diretta da coach Riccardo Gorla dopo aver perso le prime due sfide si è dovuta arrendere anche nella terza gara giocata a Rovagnate con il punteggio di 77-52. Padroni di casa sempre avanti, mentre gli ospiti non sono stati capaci di riaprire gara e serie. Per Il Gigante arriva la retrocessione ma senza drammi come ha ammesso il dirigente Giorgio Antoniol: "Dispiace ma nessun dramma, ripartiremo per risalire nel più breve tempo possibile".

Il tabellino di gara 3 dei playout

Colombo Ars Rovagnate - Il Gigante Inverigo 77-52 Parziali 22-12, 42-21, 64-37

Colombo Ars Rovagnate: Polanco Leon 15, Lucherini Gabriele 11, Calvio Gabriele 11, Di Franco Fabrizio 10, Cappelletti Pietro 7, Citterio Filippo Pietro 5, Fasano Giorgio 5, Germani Davide Giulio 5, Malattia Carloluca 4, Della Monica Andrea 2, Radi Francesco 2, Meller Tommaso. All.Tassellari.

Il Gigante Inverigo: De Donà Lorenzo 14, Cala Mathias 8, Butta Simone 8, Di Iorio Gabriele 5, Galli Federico 4, Raimondo Giorgio 4, Carcano Nicolò 3, Recalcati Mirko 3, Terraneo Mattia 2, Moltrasio Aronne 1, Nespoli Michele, Dioguardi Manuel. All. Gorla.

Serie playout, DR1

Gara 1 Rovagnate-Inverigo 79-63

Gara 2 Inverigo-Robagnate 62-86

Gara 3 Robagnate -Inverigo 77-52