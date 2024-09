DR1: Le Bocce Erba ha vinto il 3° Memorial Giorgio Nespoli

Non ha deluso le attese la terza edizione del Memorial Giorgio Nespoli.

Memorial a 4 in DR1

Il quadrangolare riservato a squadre del campionato di Divisione Regionale 1 è andato in scena nel weekend scorso a Inverigo ed è stato organizzato dalla società locale il Memorial Giorgio Nespoli. La terza edizione, precisamente. Il torneo è stato vinto da Le Bocce Erba di coach Corrado Bocciarelli che nella semifinale di sabato 14 settembre ha battuto il team locale di coach Riccardo Gorla per poi trionfare in finalissima la quotata POB Binzago. Al terzo posto l'Indipendente Appiano Gentile di coach Fabio Brunati che superato Inverigo.

I risultati del 3° Torneo Nespoli

Sabato 14, le due semifinali: Indipendente Appiano Gentile- POB Binzago 57-84, Il Gigante Inverigo-Le Bocce Erba 43-67;

Domenica 15: finale 3°-4° posto Indipendente Appiano Gentile-Il Gigante Inverigo 80-73, finale 1°-2° posto Le Bocce Erba-POB Binzago 70-57.