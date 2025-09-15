DR1: Le Bocce Erba vince in casa il 1° Memorial Emilio Rossini

Le Bocce Erba profeta in patria in occasione della prima edizione del Memorial Emilio Rossini, quadrangolare in scena sabato 13 e domenica 14 settembre, in DR1, sul parquet del PalaErba.

Un torneo riservato alla DR1

Un bel torneo riservato a squadre di Divisione Regionale 1 e utile test in praparazione dell’imminente via del campionato che avverrà a fine mese. Nelle semifinali di sabato 13 successo di misura dopo un overytime per il Paderno Dugnano contro il Tumminelli Milano mentre più agevole e larga la vittoria dei padroni di casaa Le Bocce a spese del Varedo. Varedo che eprò si è riscattato vincendo domenica la finalina per il terzo posto contro il Tumminelli. Bella anche la finalissima che ieri sera ha visto il successo meritato de Le Bocce di coach Corrado Bocciarelli che ha domato il Paderno per 79-66. Per Erba ora manca un solo test match prima dell’esordio in campionato domenica 28 contro Morbegno: la squadra erbese infatti domenica 21 andrà a Chiesa Valmalenco per affrontare il Seregno.

Il cartellone del 1° Memorial Emilio Rossini

Sabato 13 settembre le semifinali

Ore 18.30 Paderno Dugnano-Pol. Tumminelli Milano 71-70 dts

Ore 20.30 Le Bocce Erba-Pol. Varedo 94-53

Domenica 14 settembre le finali

Ore 16.30 finale 3°-4° posto Varedo-Tumminelli 78-73

Ore 18.30 finale 1°-2° posto Le Bocce Erba-Paderno Dugnano 79-66