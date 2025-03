DR1: lariane ko, oggi derby Erba-Rovello Porro

Anticipi amarissimi per le squadre lariane nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1. Nessuna vittoria.

Amaro in DR1

Tutte sconfitte a domicilio per Inverigo, Cabiate e Appiano Gentile tutte e tre battute in volata. Oggi, lunedì 31 marzo, però, fari puntati sul Pala Erba dove va in scena il derby d'alta quota del girone Est che chiuderà il cartellone dell'11° turno di ritorno: signore e signori alle ore 18 c'è Le Bocce-Rovello Porro.

Il programma dell'11° turno di ritorno girone Est C

Inverigo-Cusano 65-71, Cabiate-Civatese 75-77; Appiano Gentile-Paderno 62-68, Calolziocorte-Binzago 79-75; Morbegno-Villasanta 63-57; domenica 30 ore 18 Le Bocce Erba-Rovello Porro, Nibionno-Sondrio.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 42; Le Bocce Erba 34; Binzago, Rovello Porro 32; Villasanta, Paderno, Morbegno 30; Cabiate 24; Cusano , Civatese 20; Nibionno 18: Sondrio, Inverigo 10; Appiano Gentile 0.