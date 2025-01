DR1: nei posticipi sorride solo Erba, al tappeto Appiano e Inverigo

Tempo di posticipi in DR1, Divisione Regionale 1, dove non tutte le squadre schierate in campo hanno sorriso.

Postici in DR1, sorrisi e amarezza

Nei posticipi del 1° turno di ritorno del girone Est C del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, ha sorriso solo Le Bocce Erba che ieri, domenica 19 gennaio, è andata a sbancare il campo di Villasanta salendo così al secondo posto. Niente da fare invece per Inverigo e Appiano entrambe sconfitte in trasferta dopo una prima parte di gare giocata alla pari.

I tabellini

Villasanta - Le Bocce Erba 62 - 66 Parziali 14-14, 32-36, 53-49

Erba : Allevi Alessandro 13, Cagnazzo Stefano 13, Stillo Francesco 11, Arnaboldi Edoardo 9, Brambilla Carlo 8, Spreafico Marco 4, Corti Gianluca 3, Ratti Andrea 2, Sivaglieri Giorgio 2, Clerici Alex 1, Marcolongo Francesco, Baruffini Francesco ne, All. Bocciarelli

Morbegno 70 - Indipendente Appiano 94 - 72 Parziali 26-22, 41-42, 78-57

Indipendente Appiano : Corno Alessandro 17, Rossi Marco 15, Gorla Jacopo 11, Magatti Leonardo 9, Molteni Matteo 5, Bacuzzi Valerio 4, Fabbian Alessandro 3, Ferloni Simone 3, Lanzi Lorenzo 3, Castelli Federico 2, All. Brunati.

Basket Nibionno - Il Gigante Inverigo 73 - 63 Parziali 15-16, 39-34, 65-47

Il Gigante Inverigo : Butta Simone 17, Carcano Nicolò 15, Di Iorio Gabriele 12, Bianchini Emanuele 7, Raimondo Giorgio 7, Recalcati 5, Cappelletti Simone, Dioguardi Manuel, Moltrasio Aronne, Nespoli Michele, Terraneo Mattia, Mondelli . All. Gorla

Risultati 14° turno, 1° di ritorno del girone Est C

Venerdì 17 gennaio Cusano-Binzago 73-61, Cabiate-Calolziocorte 64-51, Rovello-Civatese 81-63, Paderno-Sondrio 71-58; sabato 18 ore 20.30 Morbegno-Appiano Gentile 94-72, domenica 19 ore 18 Villasanta-Le Bocce Erba 62-66; ore 19 Nibionno-Il Gigante Inverigo 73-63.

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 24; Rovello Porro, Morbegno, Erba 20; Binzago, Villasanta, Paderno 18; Cabiate 14; Cusano12; Civatese, Nibionno 10: Sondrio 8; Inverigo 4; Indipendente Appiano Gentile 0.

Programma 15° turno, 2° di ritorno del girone Est C

Venerdì 24 gennaio ore 21.15 Inverigo-Villasanta, Civatese-Paderno, Appiano Gentile-Nibionno, Binzago-Rovello, sabato 25 Morbegno-Calolziocorte; domenica 26 ore 18 Erba-Cusano, Sondrio-Cabiate.