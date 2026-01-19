DR1: sorride solo Rovello, cadono male Cabiate e Erba

Il 2° turno di ritorno ha riservato una vittoria e due sconfitte.

Nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1 ieri, domenica 18 gennaio, si è chiuso un week-end agrodolce per le tre squadre lariane nel girone B.

Dolce e amaro in DR1

Le gare del 2° turno del girone di ritorno hanno visto sorridere solo il Rovello Porro che ha vinto in casa contro Nibionno mentre Cabiate è stato battuto a Vimercate e ieri sera anche Le Bocce Erba dovuto alzare bandiera bianca tra le mura amiche stoppato da Agrate che l’ha anche agganciata al terzo posto a quota 22 punti.

I tabellini delle squadre lariane

Basket Rovello – Basket Nibionno (90-61)

Parziali 20-24, 49-37, 65-51

Basket Rovello : Figini Leonardo 17, Tomaselli Jacopo 16, Caccia Luca 13, Canton Marcello 12, Donegà Luca 9, Borsani Ticcardo 6, Castiglioni Filippo 6, Bosa Andrea 4, Rebussi Pietro 3, Losa Riccardo 2, Marcolongo 2, All. Monti.

Basket Nibionno : Di Marco Andrea 16, Carcano Tommaso 12, Corbetta Andrea 9, Combi Stefano 8, Brambilla Davide 6, Mariani Simone 3, Pipicello Mattia 3, Longoni Leonardo 2, Terraneo Diego 2, Colombo Samuele. All. Mazzoleni.

DI.PO. Vimercate – Pall. Cabiate (70-61)

Parziali 15-13, 36-27, 49-49

DI.PO. Vimercate : Sala Alberto 22, Formenti Mattia 10, Panella Marco 10, Barazzetta Luca 8, Sterle Davide 6, Colombo Andrea 5, Maconi Filippo 4, Mosca Federico 3, Spencer Imasuen 2, Sala Nicholas 0, Sedazzari Iacopo.All. Moschini.

Pall. Cabiate : Bassi Angelo 17, Passero Davide 13, Dascola Loris 12, De Piccoli Andrea 8, Pessina Daniele 6, Borghesi Alessandro 5, Minotti Filippo, Appennini Luca ne, Gromero Riccardo ne, Cattaneo ne, All. Colombo.

Le Bocce Erba – Agrate Brianza (56-67)

Parziali 19-19, 30-43, 48-55

Erba : Baruffini Francesco 11, Brambilla Carlo 10, Allevi Alessandro 9, Stillo Francesco 7, Cagnazzo Stefano 5, Clerici Alex 4, Sivaglieri Giorgio 4, Caviezel Fabio 3, Spreafico Marco 3, Caimi Francesco, Citterio Andrea, Maspero F. ne, All. Bocciarelli.

Agrate Brianza : Catalfamo Ivan 14, Farinatti Luca 13, Gueye Malick 9, Pizzul Paolo 9, Di Bari Giovanni 7, Calloni Pietro 6, Grassi Andrea 5, Cala Mathias 2, Forte 2, Meroni Aron. All. Decio.

Il cartellone del 2° turno di ritorno nel girone B

FL Monza-Lecco 72-64, Binzago-Morbegno 91-58, Civatese-Villasanta 54-92, Vimercate-Cabiate 70-61, Rovello Porro-Nibionno 90-61; domenica 18 ore 18 Le Bocce Erba-Agrate 56-67, Sondrio-Varedo 70-76.

La classifica aggiornata del girone B

Villasanta 26; Binzago 24; Le Bocce Erba, Agrate 22; Lecco, Vimercate 18; Rovello Porro, Cabiate, Civatese, Monza 14; Nibionno 12; Varedo 10; Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 3° turno di ritorno nel girone B

Venerdì 23 gennaio ore 21.30 Cabiate-Agrate, Vimercate-Rovello, Binzago-Civatese, sabato 24 Morbegno-Lecco; domenica 25 Varedo-Nibionno, Villasanta-FL Monza, ore 18 Sondrio-Erba.