DR1: in campo Cabiate e Rovello, aspettando il big match Villasanta-Erba

Si apre già questa sera l’11° turno di ritorno nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Big match in DR1

Nell girone B di DR1, subito in campo Cabiate e Rovello Porro – entrambe a domicilio – rispettivamente contro Lecco e Monza. Ma c’è già grande attesa per il big match al vertice che si giocherà domenica alle ore 18 tra le prime due della classe la capolista Villasanta e Le Bocce Erba che la segue a soli due punti. Una sfida che di fatto mette in palio il primato visto che all’andata Villasanta si impose di soli due punti. Lo sa bene Corrado Bocciarelli coach di Erba che sottolinea: “Sappiamo che ci attende una grande sfida, belle tosta contro una squadra costruita per vincere e che merita la posizione attuale. Noi proveremo a fare la nostra partita con grande serenità e sapendo che all’andata perdemmo in casa di soli due punti. Dovremo giocare con intensità attenzione e anche un pò di incoscienza, poi vediamo come va a finire. Noi siamo contenti del nostro cammino ma ci piacerebbe migliorare i 38 punti della passata stagione.. siamo a quota 36 e mancano ancora tre gare, noi ci crediamo”

Il cartellone dell’11° turno di ritorno girone B

Venerdì 20 Agrate-Nibionno, ore 21.30 Cabiate-Lecco, Rovello Porro-FL Monza, Vimercate-Civatese, domenica 22 ore 18 Villasanta-Erba, Sondrio-Binzago, Varedo-Morbegno.

La classifica del girone B, DR1

Villasanta 38; Le Bocce Erba 36, Agrate 34; Vimercate 32; Binzago, Lecco 30; Rovello Porro 24; Monza, Cabiate, Civatese 20; Nibionno 18; Varedo 14; Sondrio 4; Morbegno 2.