DR1: in campo Cabiate e Rovello, Erba sfiderà l’ex Testa

Si apre questa sera il 3° turno di ritorno nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1. Impegno casalingo per il Cabiate che cerca riscatto ma di fronte avrà una lanciatissima Agrate reduce dal colpo a Erba.

Nuovi scontri in DR1

Trasferta delicata invece per il Rovello Porro che dopo l’ultimo bel successo proverà a confermarsi sul campo del Vimercate del coach brianzolo Andrea Moschini. Posticipo domenicale invece per Le Bocce Erba di coach Corrado Bocciarelli che archiviato il ko con Agrate proverà a rilanciarsi a Sondrio dell’ex tecnico erbese Cristian Testa. “La sconfitta subita contro Agrate ci è dispiaciuta molto – dice Bocciarelli – ma ora guardiamo avanti perché ci attende la trasferta trappola sul campo di un Sondrio in crescita e assolutamente da non sottovalutare. Da parte nostra dobbiamo resettare l’ultimo stop e tornare a vincere partendo subito forte per evitare che diventi una gara complicata”.

Il cartellone del 3° turno di ritorno nel girone B

Venerdì 23 gennaio ore 21.30 Cabiate-Agrate, Vimercate-Rovello Porro, Binzago-Civatese, sabato 24 Morbegno-Lecco; domenica 25 Varedo-Nibionno, Villasanta-FL Monza, ore 18 Sondrio-Erba.

La classifica aggiornata del girone B, DR1

Villasanta 26; Binzago 24; Le Bocce Erba, Agrate 22; Lecco, Vimercate 18; Rovello Porro, Cabiate, Civatese, Monza 14; Nibionno 12; Varedo 10; Morbegno 2; Sondrio 0.