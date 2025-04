DR1: playoff ok per Rovello, nei playout stop per Inverigo

La seconda fase del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, non si è aperta molto bene nel week-end per le squadre lariane.

Dolce e amaro in DR1

Nei playoff in DR1 sorride solo il Rovello Porro che ha vinto di misura e in volata in casa gara 1 contro Orzinuovi. Meno bene è andata sicuramente a Erba battuta ieri a domicilio dal Vimercate così come il Cabiate è caduto sul campo della Verolanuova. Diventano già decisive le gare 2 in programma mercoledì sera.

Gara 2: mercoledì 30 ore 21.30 Cabiate-Verolanuova, Vimercate-Erba, Orzinuovi-Rovello Porro.

I tabellini di gara 1 playoff, DR1

Basket Rovello - Orzinuovi 66 - 64 Parziali 21-13, 35-38, 52-47 (1-0)

Basket Rovello : Pozzi Alessandro 17, Nobili Andrea 10, Borsani Riccardo 7, Rampoldi Davide 7, Castiglioni Filippo 7, Tomaselli Jacopo 6, Ronchetti Paolo 5, Olgiati Lorenzo 5, Caccia Luca 2, Donegà, Seregni Davide n.e. All. Rossini

Orzinuovi : Apollonio Luca 18, Fattori Alberto 15, Facchi Nicola 12, Zanardi William 10, Avaldi Enrico 6, Brunelli Alberto 2, Brunelli Simone 1, Bettera Davide, Cirimbelli Luca, Piscioli Andrea n.e., Messa Andrea n.e. All. Maioli.

Verolanuova - Pallacanestro Cabiate 75 - 64 Parziali 22-12, 38-26, 59-48 (1-0)

Verolanuova: Cucchi Luca 22, Severgnini Stefano 18, Silva Veloso Rodrigo 10, Di Giorgio Francesco 9, Bertuzzi Corrado 6, Pedretti Andrea 5, Rossi Federico 3, Mombelli Matteo 2, Borozenets Nikita, Minini Dario ne, Allieri Davide ne, Allieri Alessandro ne. All. Cullurà.

Pallacanestro Cabiate: Passero Davide 25, Ruzzon Marco 11, Marchetti Federico 11, Orsi Mattia 6, Pessina Daniele 4, Charles Pena Miguel 4, Arienti Andrea 3, Bloise Mattia, Sirtori Vittorio, De Piccoli Andrea, Tamsna n.e., Girardi Niccolò n.e. All. Scotti

Le Bocce Erba - DI.PO. Vimercate 50 - 60 Parziali 11-18, 21-37, 32-43 (0-1)

Erba: Arnaboldi Edoardo 18, Allevi Alessandro 12, Corti Gianluca 5, Stillo Francesco 4, Ratti Andrea 4, Cagnazzo Stefano 4, Brambilla Carlo 3, Marcolongo Francesco, Clerici Alex, Sivaglieri Giorgio 0, Baruffini Francesco n.e., Spreafico Marco n.e. All.Bocciarelli.

DI.PO. Vimercate: Panella Marco 13, Veber Martin 11, Formenti Mattia 11, Maconi Filippo 9, Colombo Andrea 5, Sala Nicholas 5, Sedazzari Iacopo 4, Barazzetta Luca 2, Gabaldi Mauro, Simone Gabriele, Sterle Davide, Mosca Federico. All. Moschini.

Il cartellone dei quarti di finale playoff Est C

Calolziocorte-Desenzano 88-53, Monteclarense-Villasanta 62-67, Rovello Porro-Orzinuovi 66-64, Sarezzo-Paderno Dugnano 76-71.

Il cartellone dei quarti di finale playoff Est D

Verolanuova-Cabiate 75-64, Erba-Vimercate 50-60, Gussola-Morbegno 74-55, Binzago-Agrate Brianza 73-67.

Nei playout partenza falsa per il Gigante Inverigo che ieri sera si è arreso in gara 1 sul campo del Rovagnate. Gara 2 venerdì 2 maggio a Inverigo, gara 3 a Rovagnate venerdì 9 maggio eventuali gara 4 e 5 a Inverigo venerdì 18 e venerdì 23 maggio.

Il tabellino di gara 1

Colombo ARS Rovagnate - Il Gigante Inverigo 79 - 63 Parziali 23-23, 41-35, 68-45 (1-0)

Il Gigante Inverigo: Butta Simone 16, Cala Mathias 11, Raimondo Giorgio 9, Terraneo Mattia 8, Carcano Nicolò 6, Galli Federico 5, De Donà Lorenzo 4, Dioguardi Manuel 2, Moltrasio Aronne 2, Di Iorio Gabriele, Recalcati Mirko, Nespoli Michele n.e. All. Gorla.

Il cartellone di playout Est C

Cusano-Melzo 68-55, Rovagnate-Inverigo 79-63, Verolese-Sondrio 81-86, Nibionno-Biassono 58-53.