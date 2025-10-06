DR1: posticipo amaro per Rovello ancora ko, sorride solo Erba

Si è chiuso ieri il 2° turno del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, nel segno delle Bocce Erba.

DR1, girone B: i risultati

La squadra nell’anticipo aveva sbancato il campo di Agrate confermandosi prima e imbattuta nel girone B. Niente da fare, ieri, domenica 5 ottobre, invece, per il Rovello Porro di coach Alessandro Monti che ha dovuto incassare il secondo stop consecutivo sul campo del Nibionno. Rovello Porro che aprirà il 3° turno già venerdì sera quando rivecerà l’imbattuto Vimercate.

I tabellini delle squadre lariane

Basket Nibionno – Basket Rovello 62 – 52 Parziali 16-10, 35-20, 47-35

Basket Nibionno: Di Marco Andrea 15, Viganò 10, Mariani Simone 9, Corbetta Andrea 7, Brambilla Davide 6, Recalcati Manuel 6, Combi Stefano 4, Colombo Samuele 3, Terraneo Diego 2, Carcano Tommaso, Sambruna Jacopo, Tagliabue Giorgio. All. Mazzoleni.

Basket Rovello : Borsani Ticcardo 16, Canton Marcello 8, Bosa Andrea 7, Castiglioni Filippo 7, Donegà Luca 6, Tomaselli Jacopo 6, Banfi Emanuele 2, Caccia Luca, Figini Leonardo, Losa Riccardo. All. Monti Alessandro.

Pall. Cabiate – DI.PO. Vimercate 61 – 71 Parziali 13-17, 32-36, 45-40

Pall. Cabiate : Borghesi Alessandro 10, Passero Davide 10, Bassi Angelo 9, Gromero Riccardo 9, Dascola Loris 6, Terraneo Mattia 6, Pessina Daniele 4, Strambini Pietro 4, Veggetti Matteo 3, Appennini Luca, Migliori, Sironi. All. Borghetti.

DI.PO. Vimercate : Sala Nicholas 13, Formenti Mattia 11, Bazzo Federico 10, Colombo Andrea 9, Sala Alberto 9, Panella Marco 8, Barazzetta Luca 4, Maconi Filippo 2, Mosca Federico 2, Sterle Davide 2, Sedazzari Iacopo 1, Folcio. All. Moschini.

Agrate Brianza – Le Bocce Erba 60 – 68 Parziali 18-16, 37-27, 51-50

Agrate Brianza : Di Bari Giovanni 17, Gueye Malick 11, Cala Mathias 10, Grassi Andrea 5, Meroni Aron 5, Farinatti Luca 4, Pizzul Paolo 4, Calloni Pietro 2, Moretti Mattia 2, Catalfamo Ivan, Brambilla Andrea ne, Colomba Stefano ne, All. Decio.

Le Bocce Erba : Cagnazzo Stefano 15, Clerici Alex 12, Allevi Alessandro 9, Caviezel Fabio 8, Stillo Francesco 8, Baruffini Francesco 7, Sivaglieri Giorgio 5, Corti Gianluca 2, Ratti Andrea 2, Brambilla Carlo, Marcolongo Francesco. All. Bocciarelli.

I risultati del 2° turno d’andata girone B

Anticipi Agrate-Le Bocce Erba 60-68, Cabiate-Vimercate 61-71; Morbegno-Binzago 48-83; domenica 5 ore 19 Nibionno-Rovello Porro 62-52, Lecco-Forti e Liberi Monza 76-62, Villasanta-Civatese 70-55, Varedo-Sondrio 66-57.

Classifica

Le Bocce Erba, Vimercate, Binzago, Varedo 4; Cabiate, Agrate Brianza, Civatese, Villasanta,, Lecco, Nibionno 2; Rovello Porro, Morbegno, Sondrio, FL Monza.

Il cartellone del 3° turno d’andata

Venerdì 10 FL Monza-Villasanta, ore 21.15 Agrate-Cabiate, 21.30 Rovello Porro-Vimercate, Civatese-Binzago, domenica 12 ore 18 Le Bocce Erba-Sondrio, Lecco-Morbegno, Nibionno-Varedo.