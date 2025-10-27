DR1: posticipo domenicale amaro per Cabiate travolto a Villasanta, comanda Erba

Posticipo domenicale amarissimo per la Pallacanestro Cabiate in DR1, Divisione Regionale 1.

Amaro in DR1 per Cabiate

Ieri, domenica 26 ottobre, ha chiuso il 5° turno d’andata del girone B di Divisione Regionale 1 perdendo a Villasanta con un netto 71-47. La squadra diretta da coach Matteo Borghetti dopo un primo quarto equilibrato ha dovuto incassare il pesante parziale di 23-2 a favore dei locali nella seconda frazione che ha di fatto segnato la gara. Intanto in vetta comanda solitaria Le Bocce Erba unica imbattuta a quota 10 punti.

Il tabellino di Villasanta – Pall. Cabiate 71 – 47

Parziali 17-17, 40-19, 55-31

Italcontrol Team 86 Villasanta : Carota Alessandro 18, Chirico Edoardo 14, Leggiero Michele 10, Casati Simone 8, Palombi Marco 8, Bestetti Piercarlo 6, Frosi Manuel 5, Renzi Giuseppe 2, Carpineti Giorgio, Pirotta Giulio, Pirotta Stefano, Volpin Alessandro. All. Favalessa.

Pall. Cabiate : Gromero Riccardo 14, Bassi Angelo 8, Pessina Daniele 7, Passero Davide 5, Veggetti Matteo 5, Borghesi Alessandro 4, Dascola Loris 2, Strambini Pietro 2, De Piccoli Andrea, Terraneo Mattia, Erba, Migliori. All. Borghetti

I risultati del 5° turno d’andata girone B

Venerdì il 24 ottobre Binzago-Rovello Porro63-64, Civatese-Le Bocce Erba 50-67, Vimercate-Varedo 91-66, sabato 25/10 Morbegno-Agrate Brianza, domenica 26/10 Basket Lecco-Nibionno 73-62, Sondrio-FL Monza 65-68, Villasanta-Cabiate 71-47.

La classifica aggiornata del girone B

Le Bocce Erba 10; Binzago, Agrate Brianza. Villasanta, Lecco 8; Vimercate 6; Rovello Porro, Civatese , Nibionno, Varedo, Forti e Liberi Monza 4; Cabiate 2; Morbegno, Sondrio 0.