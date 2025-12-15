DR1: primi botti di fine anno con i colpi corsari di Erba e Cabiate

Manca ancora un turno al termine del girone d’andata, ma iniziano a esplodere i primi botti di fine anno nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1.
Colpi corsari in DR1
Nel girone B colpi corsari pesanti per Le Bocce Erba che ieri, domenica 14 dicembre, è andata a sbancare il campo del Nibionno confermandosi a ridosso delle prime due di testa, così come il Cabiate che ha vinto il derby lariano in trasferta a Rovello Porro.
I tabellini delle lariane
Nibionno – Le Bocce Erba 57 – 64 Parziali 16-22,32-35, 51-50
Basket Nibionno : Viganò Mattia 15, Combi Stefano 12, Di Marco Andrea 12, Pipicello Mattia 5, Corbetta Andrea 4, Carcano Tommaso 3, Mariani Simone 3, Longoni Leonardo 2, Brambilla Davide 1, Colombo Samuele, Recalcati Manuel, Terraneo Diego. All. Mazzoleni.
Erba : Brambilla Carlo 17, Allevi Alessandro 12, Clerici Alex 12, Stillo Francesco 7, Cagnazzo Stefano 6, Caviezel Fabio 6, Ratti Andrea 4, Baruffini Francesco, Caimi Francesco, Citterio Andrea, Spreafico Marco, Maspero F.. All. Bocciarelli
Basket Rovello – Pall. Cabiate 55 – 59 Parziali 20-17, 29-35, 38-44
Basket Rovello : Castiglioni Filippo 16, Borsani Ticcardo 12, Donegà Luca 8, Caccia Luca 7, Bosa Andrea 5, Figini Leonardo 5, Marcolongo 2, Canton Marcello, Losa Riccardo, Tomaselli Jacopo, Rebussi Pietro ne, All. Monti Alessandro.
Pall. Cabiate : Bassi Angelo 15, Pessina Daniele 13, Terraneo Mattia 9, Passero Davide 8, Dascola Loris 6, Borghesi Alessandro 2, De Piccoli Andrea 2, Strambini Pietro 2, Veggetti Matteo 2, Appennini Luca, Minotti P. ne, All. Colombo
Il cartellone del 12° turno del girone B
Venerdì 12 dicembre Rovello-Cabiate 55-59, Binzago-FL Monza 89-88; domenica 14 Varedo-Agrate 56-67, Villasanta-Morbegno 76-46, Lecco-Civatese 82-60, Sondrio-Vimercate 81-88, Nibionno-Le Bocce Erba 57-64.
La classifica aggiornata del girone B, DR1
Binzago, Villasanta 20; Le Bocce Erba, Lecco, Agrate Brianza 18; Vimercate 14; Nibionno 12; Rovello Porro, Forti e Liberi Monza, Civatese, Cabiate 10; Varedo 6; Morbegno 2; Sondrio 0.
Il cartellone del 13° turno, ultimo d’andata del girone B
Mercoledì 17 dicembre ore 21.30 Cabiate-Varedo, venerdì 19 Agrate-Binzago, Vimercate-Villasanta, sabato 20 ore 21 Morbegno-Rovello Porro, domenica 21 ore 18 Erba-Lecco, FL Monza-Nibionno, Civatese-Sondrio.