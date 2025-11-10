DR1: primo stop per Erba agganciato dal Binzago in vetta, colpo esterno per il Rovello Porro

Si è chiuso con alcuni posticipi domenicali davvero caldissimi l’8° turno del girone B del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

DR1, primo duro colpo per Erba

Purtroppo ieri, domenica 9 novembre, è arrivata la prima sconfitta stagionale per Le Bocce Erba, battuta a domicilio e agganciata in vetta dal Binzago. Domenica di festa invece per il Rovello Porro diretto da coach Alessandro Monti corsaro a Sondrio. Mastica ancora amaro il Cabiate che nell’anticipo del venerdì si è arreso dopo un tempo supplementare in casa contro il Nibionno.

I tabellini delle squadre lariane

Sportiva Sondrio – Basket Rovello 62 – 69

Parziali: 11-17, 20-33, 35-47

Sportiva Sondrio: Motalli Tommaso 19, Parolo Roberto 14, Negri Matteo 7, Lo Verso Sebastiano 5, Puccio Alessandro 5, Bonfadini Mattia 4, Monaco Stefano 3, Sgrò Luca 3, Della Bosca Andrea 2, Leoncelli Gioele, Moroni Mattia, Spinelli Guglielmo. All. Testa.

Basket Rovello : Bosa Andrea 15, Borsani Ticcardo 13, Donegà Luca 12, Castiglioni Filippo 11, Caccia Luca 7, Figini Leonardo 5, Canton Marcello 2, Salvato Riccardo 2, Tomaselli Jacopo 2, Rebussi Pietro, Marzorati Davide ne, All. Monti.

Le Bocce Erba – Pob Binzago 66 – 84

Parziali 21-23, 38-39, 47-66

Erba : Baruffini Francesco 16, Clerici Alex 14, Allevi Alessandro 11, Stillo Francesco 9, Brambilla Carlo 7, Caimi Francesco 3, Cagnazzo Stefano 2, Caviezel Fabio 2, Ratti Andrea 2, Diobono Diego ne, Spreafico Marco ne, All. Bocciarelli.

Pob Binzago : Ruzzon Marco 24, Marchetti Federico 17, Motta Sebastiano 9, Barbisan Massimo 8, Caglio Federico 6, Villantieri Edoardo 6, Ghirardi Samuele 5, Nobili Andrea 5, Cipolla Stefano 2, Martin Mattia 2, Motta Emanuele, Romanò Sebastiano. All. Borghi

Pall. Cabiate – Basket Nibionno 75 – 80

Parziali 21-20, 33-37, 49-52, 66-66, D1ts

Pall. Cabiate : Strambini Pietro 20, Bassi Angelo 17, Terraneo Mattia 13, Borghesi Alessandro 8, Passero Davide 7, Dascola Loris 6, De Piccoli Andrea 4, Veggetti Matteo, Migliori R, Appennini Luca ne, Sironi T. ne, Minotti P. ne, All. Borghetti.

Basket Nibionno : Pipicello Mattia 15, Corbetta Andrea 14, Viganò Mattia 11, Di Marco Andrea 9, Carcano Tommaso 8, Combi Stefano 6, Colombo Samuele 5, Mariani Simone 4, Brambilla Davide 2, Longoni Leonardo 2, Recalcati Manuel 2, Terraneo Diego 2, All. Mazzoleni.

I risultati del 7° turno del girone B

Anticipi FL Monza-Varedo 82-75, Agrate-Civatese 83-49, Cabiate-Nibionno 75-80, Vimercate-Morbegno 72-57, domenica 9 Villasanta-Lecco 72-77; ore 18 Sondrio-Rovello Porro 62-69; ore 18 Le Bocce Erba-Binzago 66-84.

La classifica aggiornata

Le Bocce Erba, Agrate Brianza, Binzago 12; Villasanta, Lecco 10; Vimercate, Nibionno, Rovello Porro 8; Forti e Liberi Monza 6; Civatese , Varedo 4; Cabiate, Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone dell’8° turno del girone B, DR1

Venerdì 14 novembre FL Monza-Agrate, ore 21.30 Rovello Porro-Villasanta, Civatese-Cabiate, Binzago-Vimercate; sabato 15 Morbegno-Nibionno; domenica 16 Lecco-Sondrio, ore 18 Varedo-Erba.