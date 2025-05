DR1: Rovello Porro ed Erba preparano le semifinali, la vigilia nelle parole dei tecnici

Entrano nel vivo i playoff del campionato di DR1, Divisione Regionale 1, che vedono ancora in corsa due squadre lariane.

Fuoco playoff in DR1

In campo scenderanno Le Bocce Erba di coach Corrado Bocciarelli e il Basket Rovello Porro di coach Luca Rossini. Proprio Rovello, dopo aver eliminato nei quarti Orzinuovi per 2-0, ora se la vedrà in semifinale contro Villasanta. Rovello ha il fattore campo a suo favore: gara 1 in casa il 9 maggio, gara 2 in trasferta il 13 maggio, eventuale bella a Rovello il 16 maggio. Cosi coach Rossini presenta la sfida: "Il nostro obiettivo era superare il primo turno di playoff: ci siamo riusciti e ora possiamo giocare questa semifinale più leggeri, senza pressioni ma con tanta voglia di divertirci. Vediamo cosa succederà, sappiamo che affrontiamo il Villasanta che per noi è una vera bestia nera avendoci battuto in entrambe le sfide di stagione regolare". L’altra semifinale del tabellone Est C è Calolziocorte-Sarezzo con la squadra lecchese grande favorita per il passaggio in finale.

Nel tabellone Est D, in semifinale è arrivata Le Bocce Erba di coach Corrado Bocciarelli. Dopo aver eliminato il Vimercate per 2-1 al termine di una serie combattutissima ora sfiderà il Tazio Magni Gussola con il fattore campo ancora a favore: gara 1 in casa domenica 11, gara 2 mercoledì 14 fuori ed eventuale bella ancora a Erba domenica 18. "Sono davvero contento per il risultato raggiunto - dice coach Bocciarelli - per la società, i ragazzi e per i tanti tifosi che sono venuti a sostenerci sulle tribune. Andiamo ad affrontare il Gussola squadra esperta, fisicamente grossa che in casa ha perso una sola partita in stagione. Noi dobbiamo cercare di tirare fuori le ultime energie per fare il massimo ma in serenità e senza pressioni". L'altra semifinale del tabellone è Agrate-Verolanuova.