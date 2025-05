DR1: Rovello vola in semifinale, Erba impatta con Vimercate e va alla bella, Cabiate eliminato

Si sono gicate ieri sera le gare 2 dei quarti di finale dei playoff nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Risultati in DR1

Nel tabellone Est C, Rovello Porro è andato a sbancare il campo di Orzinuovi e ha così chiuso la serie 2-0 volando in semifinale. Nel tabellone Est D, in DR1, niente da fare per Cabiate battuto anche nel match di ritorno in casa ed eliminato. Va alla bella Le Bocce Erba che ieri, mercoledì 30 aprile, è andata a vincere sul campo della Dipo Vimercate al termine di una gara incredibile e risolta nel finale, impattando così la serie. Il passaggio in semifinale si deciderà domenica 4 al PalaErba.

Il tabellini di gara 2 dei quarti di finale, DR1

Dipo Vimecarte-Lre Bocce Erba 72 -74

Parziali 28-18, 42-46, 58-62.

Vimercate: Colombo 17, Veber 13, Formenti 9, Panella 8, Sedazzari 7, Barazzetta 6, Maconi 5, Sterle 3, Sala 2, Gabaldi 2, Simone ne, Mosca ne. All.Moschini. Erba: Arnaboldi 17, Allevi 16, Cagnazzo 13, Stillo 10, Brambilla 7, Clerici 5, Marcolongo 3, Corti 2, Sivaglieri 1, Caimi, Diobono ne, Spreafico ne. All. Bocciarelli).

River Basket Orzinuovi - Basket Rovello 48 - 55

Parziali 12-9, 27-26, 41-31 (0-2)

River Basket Orzinuovi: Apolonio 12, Sbardolini 12, Zanardi 6, Cirimbelli 4, Brunelli 4, Brunelli 4, Facchi 4, Avaldi 2, Messa, Bettera, Fattori, Piscioli n.e. All. Maioli.

Basket Rovello: Pozzi 16, Olgiati 13, Ronchetti 9, Caccia 5, Rampoldi 5, Nobili 3, Borsani 2, Galbusera 2, Tomaselli. All. Rossini.

Pallacanestro Cabiate - SAS Pellico Verolanuova 52 - 81

Parziali 13-15, 26-38, 45-58

Pallacanestro Cabiate: Ruzzon 15, Passero 12, Charles 8, Pessina 5, Bloise 3, De Piccoli 3, Orsi 2, Marchetti 2, Sirtori 2, Girardi , Arienti n.e., Tamsna ne. All. Scotti

SAS Pellico Verolanuova: Cucchi 27, Pedretti 11, Borozenets 8, Rossi 8, Di Giorgio 6, Silva 6, Severgnini 5, Mombelli 2, Allieri 2, Allieri 2, Minini 2, Bertuzzi 2 All. Cullurà.

Il cartellone dei quarti di finale playoff Est C gara 2

Desenzano-Calolziocorte 81-75 (1-1), Villasanta-Monteclarense 69-55 (2-0), Orzinuovi-Rovello Porro 48-55 (0-2), Paderno-Sarezzo 47-58 (0-2).

Il cartellone dei quarti di finale playoff Est D

Cabiate-Verolanuova 52-81 (0-2). Vimercate-Erba 72-74 /1-1, gara 3 domenica 4 maggio a Erba), Morbegno-Gussola 73-70 (1-19, Agrate-Binzago 62-58 (1-1).