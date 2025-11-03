DR1: sesta sinfonia vincente per Erba, doma Monza e resta in vetta

Il 6° turno ha confermato imbattibilità e primato del team di coach Bocciarelli.

Le Bocce Erba suona la sesta sinfonia vincente nel campionato di DR1, Divisione Regionale1, e resta in vetta da sola nel girone B.

Altro dolce colpe in DR1 per Erba

La squadra di coach Corrado Bocciarelli nel posticipo domenicale ha domato in casa la coriacea Forti e Liberi Monza: equilibrio nel primo quarto poi i locali hanno provato a scappare ma nel finale hanno un pò faticato a contenere la rimonta ospite. Ma tutto è bene ciò che finisce bene e Le Bocce guarda tutti dall’alto.

Il tabellino

Parziali: 14-14, 38-28, 61-45

Casa Della Gioventù Erba : Baruffini Francesco 17, Allevi Alessandro 13, Caviezel Fabio 12, Caimi Francesco 8, Spreafico Marco 8, Cagnazzo Stefano 7, Stillo Francesco 4, Brambilla Carlo 2, Citterio Andrea 2, Clerici Alex 2, Ratti Andrea 2, Maspero F. 0, All. Bocciarelli

I risultati del 6° turno del girone B

Venerdì 31 ottobre Agrate-Vimercate 75-73, Rovello Porro-Lecco 60-53, Pallacanestro Cabiate-Binzago 48-61; sabato 1/11 Morbegno-Sondrio 80-61; domenica 2 Varedo-Villasanta 60-80, ore 18 Erba-F.L Monza 77-71, Nibionno-Civatese 67-48.

La classifica aggiornata

Le Bocce Erba 12; Binzago, Agrate Brianza, Villasanta 10; Lecco 8; Vimercate, Rovello Porro, Nibionno 6; Civatese , Varedo, Forti e Liberi Monza 4; Cabiate, Morbegno 2; Sondrio 0.

Il cartellone del 7° turno del girone B

Venerdì 7 novembre FL Monza-Varedo, Agrate-Civatese, ore 21.30 Cabiate-Nibionno, Vimercate-Morbegno, domenica 9 Villasanta-Lecco; ore 18 Sondrio-Lecco; ore 18 Le Bocce Erba-Binzago.