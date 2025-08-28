DR1: si è radunata Le Bocce Erba nel segno della continuità

Pallacanestro minors

La squadra brianzola diretta da coach Corrado Bocciarelli ha aperto la stagione 2025/26.

E' iniziata ufficialmente la stagione cestistica in DR1, Divisione Regionale 1, in casa de Le Bocce Erba.

Erba ricomincia in DR1

Ieri sera, mercoledì 27 agosto, al PalaErba si è radunata la prima squadra erbese che sotto la regia tecnica del confermato coach Corrado Bocciarelli e del suo assistente Davide Duzioni ha subito iniziato a lavorare in preparazione del prossimo campionato di Divisione Regionale 1, dove debutterà domenica 28 settembre in casa contro il Morbegno. Una ripresa nel segno della continuità dopo la bella cavalcata della passata stagione: unico innesto, infatti, l'esterno ex Cucciago Fabio Caviezel. Coach Bocciarelli ha già definito il precampionato de Le bocce che si aprirà venerdì 5 settembre con la prima amichevole con Lentate. Poi il 13-14 settembre quadrangolare a Erba con Le Bocce, Paderno, Varedo e Tumminelli Milano, quindi domenica 21 settembre trasferta a Chiesa Valmalenco contro Seregno, ultimo test prima dell'esordio in DR1.

Il roster de Le Bocce Erba 2025/26 di DR1

Confermati Marco Spreafico (capitano), Gianluca Corti, Francesco Stillo, Francesco Caimi, Alessandro Allevi, Giorgio Sivaglieri, Carlo Brambilla, Stefano Cagnazzo, Andrea Citterio, Andrea Ratti, Alex Clerici, Francesco Marcolomgo, Francesco Baruffini. Nuovo: Fabio Caviezel. Aggregati: Matteo Beltramini, Diego Diobono.

Coach: Corrado Bocciarelli. Assistente. Davide Duzioni.