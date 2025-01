DR1: si torna in campo con Rovello, Inverigo e Appiano

Dopo la sosta torna in campo il campionato di DR1, Divisione Regionale 1, che già stasera apre il 13° e ultimo turno d'andata.

In campo le lariane in DR1

Nel girone Est C apripista subito tre squadre lariane: in casa gioca il Rovello Porro che ospita il big match contro Morbegno seconda forza del torneo, mentre in trasferta sono di scena sia il Gigante Inverigo a Paderno che il fanalino di coda Indipendente Appiano Gentile che a Civate proverà a iniziare l'anno nuovo staccando il suo primo referto rosa stagionale e schiodarsi da quota 0. Domenica, invece, fari puntati su un posticipo davvero speciale il derby Erba-Cabiate.

Programma 13° ultimo turno d’andata del girone Est C

Venerdì 10 ore 21.15 Paderno-Inverigo, 21.30 Civatese-Appiano Gentile, Rovello Porro-Morbegno, Binzago-Nibionno; domenica 12 ore 18 Erba-Cabiate, Villasanta-Calolziocorte, Sondrio-Cusano.

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 24; Morbegno 18; Villasanta, Binzago, Rovello Porro, Le Bocce Erba 16; Paderno 14; Cabiate 12; Nibionno, Cusano, Civatese, Sondrio 8; Inverigo 4; Indipendente Appiano Gentile 0.