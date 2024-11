DR1: a domicilio i fanalini Inverigo e Appiano, big match per Erba a Binzago

Si apre questa sera il 6° turno d'andata di DR1, Divisione Regionale 1, con anticipi davvero interessanti che vedono protagoniste ben quattro portacolori lariane.

I big match in DR1

Big match per Le Bocce Erba che sarà di scena a Binzago contro la pari classifica POB per una sfida che vale la seconda piazza. Turni casalinghi da brividi invece per i due fanalini di coda Il Gigante Inverigo che ospita il derby con Cabiate e l'Indipendente Appiano Gentile impegnata nel testacoda con la capolista Calolziocorte. Chiuderà domenica in posticipo il Rovello Porro impegnato a Sondrio nel ricordo dell'indimenticato ex presidente Roberto Banfi scomparso nei giorni scorsi.

Il programma del 6° turno d’andata girone Est C

Venerdì 1 novembre ore 21.15 Inverigo-Cabiate, ore 21.30 Appiano Gentile-Calolziocorte, Binzago-Erba, Civatese-Cusano; domenica 3 ore 18 Sondrio-Rovello, Villasanta-Paderno; Nibionno-Morbegno.

La classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 10; Binzago, Villasanta, Le Bocce Erba, Morbegno 8; Paderno, Rovello Porro 6; Sondrio, Nibionno,4; Civatese, Cabiate 2; Inverigo, Appiano Gentile 0.