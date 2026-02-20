DR1, Erba rende visita al Binzago: “E’ dura ma ci proviamo”

Questa sera il girone B di DR1, Divisione Regionale 1, punta i fari sul big match del 7° turno di ritorno.

Big match in DR1

Protagonista Le Bocce Erba attesa dallo scontro diretto sul campo della pari classifica Binzago. Così ci presenta la sfida Corrado Bocciarelli coach di Erba: “E’ una partita importante per la classifica anche se sia noi che Binzago siamo già matematicamente qualificate ai playoff. Di questo siamo contenti ma ora sta a noi chiudere nella posizione migliore quando mancano ancora sette gare alla fine della regular season. Con Binzago apriamo questo rush finale con tutte gare impegnative. Ora pensiamo però solo al Binzago di coach Luca Rossini per provare a riscattare la brutta figura dell’andata. Sarà difficile ma siamo concentrati e vogliamo fare in campo la migliore prestazione possibile contro una squadra forte”. Stasera turno casalingo per il Rovello Porro che cerca conferme contro Sondrio mentre Cabiate giocherà domenica in posticipo sul campo del Nibionno.

Il cartellone del 7° turno di ritorno girone B

Venerdì 20/2 Civatese-Agrate, ore 21.30 Binzago-Erba, Rovello-Sondrio, sabato 21 Morbegno-Vimercate, domenica 22 Varedo-FL Monza, Lecco-Villasanta, ore 19 Nibionno-Cabiate.

La classifica del girone B, DR1

Villasanta 34; Binzago, Le Bocce Erba 30; Agrate 28; Vimercate 24; Lecco 22; Rovello Porro 20; Monza 18; Cabiate, Civatese 16; Nibionno, Varedo 12; Morbegno, Sondrio 2.