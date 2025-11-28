DR1: fari puntati sul derby Rovello-Erba, Cabiate ospita Morbegno

E’ un venerdì speciale per le squadre nostrane impegnate nel girone B del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Sfide emozionanti in DR1

Questa sera il big match del 10° turno d’andata è un derby lariano: fari puntati alle ore 21.30 su Rovello Porro-Le Bocce Erba che mette di fronte i padroni di casa diretti da Alessandro Monti gasati dall’ultimo colpo esterno e gli erbesi guidati da coach Corrado Bocciarelli reduci dalla loro prima sconfitta stagionale contro Vimercate. “E’ stata una brutta sconfitta – ammette coach Boccia – ma niente drammi dopo tutto siamo ancora secondi in classifica. Certo è che dobbiamo cambiare atteggiamento e fare qualcosa di più anche se siamo sempre contati soprattutto sotto canestro”. Turno casalingo invece per il Cabiate che cerca il terzo successo sotto la gestione del neo coach Alberto Colombo visto che ospita il Morbegno penultimo in classifica.

Il cartellone del 10° turno del girone B, DR1

Venerdì 28 novembre Agrate-Lecco, Vimercate- FL Monza, ore 21.30 Rovello Porro-Erba, Cabiate-Morbegno; domenica 30 Sondrio-Nibionno, Varedo-Civatese, Villasanta-Binzago.

La classifica aggiornata

Binzago 16; Le Bocce Erba, Villasanta, Lecco 14; Agrate Brianza 12; Nibionno, Rovello Porro, Vimercate 10; Forti e Liberi Monza 8; Civatese, Cabiate 6; Varedo 4; Morbegno 2; Sondrio 0.