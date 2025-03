DR1: Inverigo in gas ospita Cusano, impegni casalinghi anche per Cabiate e Appiano

Si apre questa sera l'11° turno, terzultimo di stagione regolare, nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Si scende in campo in DR1

Nel girone Est C oggi , venerdì 28 marzo, in campo tre squadre lariane tutte a domicilio. A cominciare da Il Gigante Inverigo che gasato dal colpo grosso messo a segno sette giorni fa a Binzago cerca il bis in casa contro Cusano come ammette uno degli ultimi arrivati con il mercato invernale Mathias Cala: "La netta vittoria a Binzago secondo in classifica deve essere da monito per il proseguo del nostro campionato. Siamo un gruppo che ha tanta voglia di fare e con grandi potenzialità: il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo sfruttare al meglio le ultime partite di campionato per arrivare preparati ai playout". Alle ore 21.30, invece, Cabiate ospita la Civatese mentre il già retrocesso Appiano Gentile riceve il Paderno. Poi, i fari saranno puntati sul big match domenicale: in posticipo a Erba infatti Le Bocce seconda in classifica ospiterà il derby contro il Rovello Porro terzo. "Una sfida che si preannuncia bella e combattuta- dice Corrado Bocciarelli coach di Erba - tra due squadre che si conoscono davvero bene. Penso che vincerà chi avrà più fame e giocherà con più intensità fino alla fine. Noi stiamo bene, arriviamo dalla bella vittoria con Morbegno e vogliamo continuare a sfruttare il fattore campo per provare a tenere il secondo posto e portarci 2-0 nei confronti diretti con Rovello".

Il programma dell'11° turno di ritorno girone Est C

Venerdì 28 marzo ore 21.15 Inverigo-Cusano, ore 21.30 Cabiate-Civatese; Appiano Gentile-Paderno, Calolziocorte-Binzago; sabato 29 Morbegno-Villasanta; domenica 30 ore 18 Le Bocce Erba-Rovello Porro, Nibionno-Sondrio.

Classifica del girone Est C, DR1

Calolziocorte 40; Le Bocce Erba 34; Binzago, Rovello Porro 32; Villasanta, 30; Morbegno,Paderno 28; Cabiate 24; Cusano , Civatese, Nibionno 18: Sondrio, Inverigo 10; Appiano Gentile 0.