DR1: ecco l’anticipo Cabiate-Varedo, chiuderà il 2025 il big match Erba-Lecco

Si apre già nella serata di oggi, mercoledì 17 dicembre, con un gustoso anticipo Cabiate-Varedo il 13° turno del campionato di DR1, Divisione Regionale 1.

Anticipi in DR1

Il 13esimo è ultimo d’andata e del 2025 in DR1. Apripista la squadra brianzola, che sotto la guida di coach Alberto Colombo si è rilanciata in classifica. Sabato toccherà al Rovello Porro che salirà in Valtellina ospite del Morbegno mentre il compito di chiudere il turno prenatalizio spetterà a Le Bocce Erba attesa dal big match casalingo contro il Basket Lecco. Così lo presenta coach Corrado Bocciarelli: “Ci arriviamo dalla bella vittoria con Nibionno ma siamo ancora in una situazione non facile di organico. Dobbiamo essere bravi a recuperare forze ed energie per arrivare a quest’ultima sfida del girone d’andata contro Lecco per provare a vincere e migliore così quanto fatto a questo punto nella passata stagione quando virammo con quattro sconfitte. Sappiamo che Lecco è una squadra forte, ben guidata e che può contare su alcuni giocatori di categoria superiore. Da parte nostra però vogliamo tornare a vincere in casa e soprattutto farlo contro una squadra importante quindi dobbiamo affrontare quest’ultima fatica con intensità, fisicità e a viso aperto per regalarci un grande risultato”.

Il cartellone del 13° turno, ultimo d’andata del girone B

Mercoledì 17 dicembre ore 21.30 Cabiate-Varedo, venerdì 19 Agrate-Binzago, Vimercate-Villasanta, sabato 20 ore 21 Morbegno-Rovello Porro, domenica 21 ore 18 Le Bocce Erba-Lecco, FL Monza-Nibionno, Civatese-Sondrio..

La classifica aggiornata del girone B, DR1

Binzago, Villasanta 20; Le Bocce Erba, Lecco, Agrate Brianza 18; Vimercate 14; Nibionno 12; Rovello Porro, Forti e Liberi Monza, Civatese, Cabiate 10; Varedo 6; Morbegno 2; Sondrio 0.