DR1: vigilia per Erba e Cabiate in cerca del bis vincente, poi chiuderà Rovello

E’ già vigilia del 2° turno d’andata nel campionato di DR1, Divisione Regionale 1 maschile.
Vigilia in DR1
Apripista due squadre lariane: domani alle 21.15 Le Bocce Erba sulla scia dell’esordio vincente di domenica scorsa punta al bis sul campo dell’Agrate Brianza anch’esso vittorioso di misura a Villasanta: “Primo banco di prova veramente probante per noi dopo un debutto davvero positivo contro un Morbegno molto rinnovato” ha detto coach Corrado Bocciarelli alla vigilia. In campo, domani, venerdì 3 ottobre, anche il Cabiate di coach Matteo Borghetti che dopo il colpo a Sondrio cerca conferme tra le mura amiche dove ospiterà l’ostico Vimercate. Domenica toccherà al Rovello Porro a caccia di riscatto sul campo del Nibionno.
Il cartellone del 2° turno d’andata girone B
Venerdì 3 ottobre ore 21.15 Agrate-Le Bocce Erba, ore 21.30 Cabiate-Vimercate; sabato 4 Morbegno-Binzago; domenica 5 ore 19 Nibionno-Rovello Porro, Lecco-Forti e Liberi Monza, Villasanta-Civatese, Varedo-Sondrio.
Classifica girone B
Le Bocce Erba, Cabiate, Varedo, Binzago, Vimercate, Agrate Brianza, Civatese2; Rovello Porro, Morbegno, Lecco, Nibionno, Sondrio, Villasanta, FL Monza.